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Mali i Zi

Milatović uron Ditën e Rozhajës: qyteti ka potencial për zhvillim më të fortë — më shumë shanse për të rinjtë, investime të reja

Presidenti i Malit të Zi theksoi se Rozhajës i duhet infrastrukturë më e mirë, investime të reja dhe mbështetje më e madhe për të rinjtë e diasporën, siç raporton RTCG-ja

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Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatović, i ka dërguar urime qytetarëve të Rozhajës me rastin e Ditës së Bashkisë, 30 Shtatorit — datë që përkujton çlirimin e qytetit më 30 shtator 1944, siç njofton RTCG-ja. Në urimin e tij, presidenti theksoi se kjo ditë është kujtesë e guximit dhe sakrificës së brezave që luftuan për liri, si dhe e antifashizmit si themel i Malit të Zi modern.

Sipas Milatovićit, Rozhaja është një qytet me identitet të fortë, kulturë të pasur dhe pritës punëtorë, i vendosur në një trevë me bukuri të jashtëzakonshme natyrore — nga Hajla dhe masivet malore përreth, përmes pyjeve të dendura, deri në luginën pjellore të Ibrit. Ai vlerësoi trashëgiminë e pasur kulturore të qytetit, të ruajtur në arkitekturë, zakone, krijimtari dhe traditë.

Turizmi malor, bujqësia, prodhimi i ushqimeve të shëndetshme dhe zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla e të mesme mund të jenë shtylla të forta të ekonomisë lokale, tha presidenti, siç raporton RTCG-ja. Por ai theksoi se Rozhajës i duhet infrastrukturë më e mirë, lidhje më e mirë komunikimi, investime të reja dhe mbështetje më e madhe për njerëzit që duan të punojnë, të prodhojnë dhe të krijojnë në qytetin e tyre.

Në qendër të mesazhit të tij ishin të rinjtë — Milatović kërkoi më shumë mundësi për ta përmes arsimit cilësor, vendeve të qëndrueshme të punës dhe kushteve që ata të ndërtojnë të ardhmen në shtëpi. Ai gjithashtu theksoi se forca e madhe e Rozhajës është diaspora e saj e shumtë, e lidhur përgjithmonë me atdheun: “dituria, përvoja, lidhjet e biznesit dhe potenciali investues” i saj mund të kontribuojnë më tej në zhvillim dhe në lidhjen më të fortë të Rozhajës me Evropën dhe botën.

Rozhaja meriton përparim që ndjehet në jetën e përditshme të qytetarëve — rrugë e shërbime publike më të mira, më shumë investime e vende pune, kushte më të mira jetese. “Një Rozhajë më e fortë dhe më e zhvilluar është e rëndësishme për zhvillimin më të barabartë të veriut dhe për mirëqenien e përgjithshme të Malit të Zi”, përfundoi presidenti.

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