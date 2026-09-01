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NBA

Jalen Brunson: E vështirë ta shohësh Mitchell Robinson te Celtics pas titullit të Knicks

· 2 min lexim

Jalen Brunson pranoi se ishte e vështirë ta shihte Mitchell Robinson të largohej nga New York Knicks pasi qendra veterane nënshkroi me rivalët Boston Celtics gjatë periudhës së transferimeve. Ai shprehu respekt për vendimin e lojtarit dhe tha se marrëdhënia e tyre personale do të mbetet, edhe pse në ndeshjet mes skuadrave ata do të jenë kundërshtarë.

Siç raporton Bleacher Report, Robinson ishte anëtari më i gjatë i përbërjes së Knicks sezonin e kaluar dhe kontribuoi në mënyrë të rëndësishme përmes rikthimeve dhe mbrojtjes në zonën e brendshme gjatë rrugës drejt titullit të NBA-së në 2026.

Klubi gjeti menjëherë një zëvendësues, duke firmosur me qendrën me përvojë Andre Drummond, dhe Brunson duhet të përshtatet me mbrojtjen e re të tabelave ndërsa ekipi synon të mbrojë titullin sezonin e ardhshëm.

Brunson theksoi se, ndonëse ndihet i lumtur për mundësitë e Robinson te Celtics, takimet e tyre katër herë në sezon do t’i rikthejnë në kundërshtarë në fushë; Sipas Bleacher Report, largimi i Robinson ndikon në dinamikën e përbërjes kampione të Knicks.

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