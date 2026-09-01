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01 Sep 2026
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Phillies – Diamondbacks, 31 gusht 2026: përmbledhje e hapjes së ndeshjes

· 1 min lexim

Philadelphia Phillies (77-60) dhe Arizona Diamondbacks (73-65) nisën përballjen e 31 gushtit 2026 me një fillim të ngjeshur; pas raundit të parë rezultati ishte 0-0 dhe ekipet po përpiqeshin të marrin avantazhin në lojë.

Sipas Bleacher Report, në pjesën e sipërme të së parës Luis Arraez fluturoi drejt qendrës së majtë dhe goditja u mor nga Lars Nootbaar, ndërsa më pas Bryce Harper arriti në bazë pas një gabimi fushor të Tim Tawa. Në pjesën e poshtme të së parës Gabriel Moreno u eliminuar me tre strikes, Corbin Carroll doli në një pop-up që u kap nga Bryson Stott, dhe Geraldo Perdomo përfundoi me një ground ball te baza e dytë që përfundi me out (Luis Arraez te baza e dytë te Alec Bohm). Pas këtyre zhvillimeve, tabela ende shënonte 0-0.

Ndeshja vazhdonte në fazat e hershme, me të dy skuadrat që kërkonin të krijonin presion ofensiv pa lejuar gabime të mëtejshme që të ndryshonin rrjedhën e takimit.

Përditësime të mëtejshme dhe statistika të përditësuara mbi këtë përballje janë të disponueshme nga Bleacher Report.

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