Katër skenarë që WWE mund të zhvillojë për pjesën e mbetur të 2026
Me vetëm disa muaj të mbetura në 2026, WWE ka mundësinë të rikthejë ritmin dhe të nisë skenarë që përgatitin rrugën për vitin e ardhshëm, duke shmangur stagnimin tradicional të sezonit dhe duke ndërtuar konflikte drejt ngjarjeve të mëdha si WrestleMania.
Sipas Bleacher Report, një nga idetë kryesore është që Bron Breakker të shkëputet nga grupi The Vision dhe të fillojë një rrugë solo drejt skenës kryesore. Pas përballjeve me Oba Femi, ai mund të kuptojë se duhet të largohet nga dinamika aktuale e fraksionit, të marrë një rol babyface dhe të ndërtojë rivalitete të shkurtëra me emra si Austin Theory, si dhe të krijojë një program rivaliteti me rikthimin e Bronson Reed. Në fund të vitit, qëllimi do të ishte ta shihnim të lirë nga grupi dhe i gati për një shtytje më të madhe drejt titujve.
Një tjetër propozim përfshin Jacob Fatu, i cili mund të ndërtojë një histori rebelsi brenda The Bloodline. Duke u trajtuar si ushtar dhe duke përjetuar përçmim nga Roman Reigns, Fatu mund të fitojë simpati pas një agresioni nga pjesëtarët e grupit dhe të përgatitet për t’u ngritur kundër Reigns si një hero i pakundërshtueshëm, me potencial për një rivendosje të marrëdhënies së tij me fansat dhe për një sfidë për titullin botëror.
Në planin e top-yjeve, një kthesë e Cody Rhodes drejt të keqes mund të jetë mënyrë për ta rifreskuar personazhin dhe për ta rikthyer atë në qendër të debatit publik. Pas shenjave të lodhjes së reagimit të audiencës dhe tensioneve të vazhdueshme me rivalë si Orton dhe me situata të tjera brenda skenës, një heel turn i mirë ndërtuar—për shembull në një event të madh si Survivor Series: WarGames—do të mund të riaktivizonte interesin dhe të hapte rrugë për histori të reja me një Cody më të ashpër dhe më shkatërrues.
Po ashtu, Damian Priest ka mundësi të ndërojë kurs. Pas sinjaleve të fundit në SmackDown se ai dëshiron të ndaje rrugën me R-Truth për të shkuar solo, një prishje e beftë dhe një sulm ndaj partnerit mund ta poziciononte atë si një antagonist të fuqishëm. Një turn i tillë do ta rimblinte figurën e tij dhe do t’i jepte shanse të freskohej në skenën e titujve kryesorë.
Në përmbledhje, këto katër qasje mund t’i japin produktit të WWE impuls dhe narrative të dëshirueshme për pjesën e mbetur të vitit; Bleacher Report vë në dukje se mirëndërtimi i karaktereve kryesore dhe ndryshimet taktike në rivalitete mund të jenë çelësi për një 2027 më të fortë.
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