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Bota

BE e klasifikon ChatGPT si motor kërkimi online, në të njëjtën kategori me Google

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Komisioni Evropian ka njoftuar se platformat ChatGPT, Reddit dhe Roblox do t’u nënshtrohen rregullave të Bashkimit Evropian që zbatohen për platformat dhe motorët e kërkimit shumë të mëdhenj online.

Vendimi vjen pasi të tre shërbimet kanë deklaruar se arrijnë të paktën 45 milionë përdorues aktivë në muaj në Bashkimin Evropian, pragu që përcakton klasifikimin e tyre si shërbime “shumë të mëdha.

Sipas Komisionit Evropian, ChatGPT, Reddit dhe Roblox kanë katër muaj kohë nga përcaktimi i tyre për të përmbushur detyrimet shtesë që parashikon legjislacioni evropian.

Ndër të tjera, kompanitë duhet të vlerësojnë dhe të marrin masa për reduktimin e rrezikut të përhapjes së përmbajtjeve të paligjshme përmes shërbimeve të tyre.

Ato gjithashtu duhet të adresojnë efektet e mundshme negative ndaj të miturve, si dhe rreziqet që platformat mund të paraqesin për mirëqenien fizike dhe mendore të përdoruesve.

Rregullat e BE-së kërkojnë gjithashtu që platformat dhe motorët e kërkimit shumë të mëdhenj të kufizojnë rreziqet që lidhen me të drejtat themelore, proceset zgjedhore dhe sigurinë publike.

Komisioni Evropian do të ketë kompetencë për të mbikëqyrur zbatimin e DSA-së dhe do të mund të zhvillojë hetime për të vlerësuar mënyrën se si funksionojnë shërbimet dhe veçoritë e tyre.

Sipas përcaktimit të Komisionit, ChatGPT klasifikohet si motor kërkimi online. Ndërkohë, platforma e lojërave Roblox dhe platforma e diskutimeve Reddit klasifikohen si platforma online, pasi u mundësojnë përdoruesve të shpërndajnë publikisht përmbajtje të palëve të treta.

Klasifikimi i ri i vendos të tre shërbimet përballë kërkesave më të forta të transparencës, vlerësimit të rreziqeve dhe mbikëqyrjes nga autoritetet evropiane.

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