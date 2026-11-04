Jets bëjnë rikthimin më të vonë në historinë e NHL-së, nga 0-4 në 5-4 ndaj Canadiens në kohën shtesë
Winnipeg Jets realizuan të martën në mbrëmje në Bell Centre të Montrealit rikthimin më të vonë me katër gola në historinë e NHL-së, duke mposhtur Montreal Canadiens 5-4 në kohën shtesë, siç njofton NHL.com.
Montreali dukej se e kishte mbyllur ndeshjen. Owen Beck shënoi në minutën 3:05 të pjesës së parë, Josh Anderson e çoi në 2-0 në 18:18, ndërsa Cole Caufield shënoi dy herë në superioritet numerik, në minutën 4:00 të pjesës së dytë dhe 46 sekonda pas fillimit të së tretës, për 4-0. Caufield mbylli me dy gola, Juraj Slafkovsky me dy asistime, ndërsa portieri Jacob Fowler bëri 42 pritje për Canadiens (9-3-3), që kishin fituar pesë ndeshje radhazi.
Por Jets (5-8-3), që vinin nga nëntë humbje radhazi dhe nga humbja 7-0 te Carolina të dielën, shënuan katër gola në vetëm 2 minuta e 6 sekonda, rekord i ri i klubit. Tyrel Bauer shënoi golin e tij të parë në NHL me 2 minuta e 39 sekonda të mbetura, Morgan Barron ngushtoi në 4-2 në minutën 18:03, ndërsa Kyle Connor barazoi me dy gola, një minutë para fundit dhe sërish 33 sekonda para sirenës. Dylan Samberg kompletoi rikthimin në minutën 3:30 të kohës shtesë, pas asistimit të Adam Lowry. Bauer dhe Barron mbyllën me nga një gol e një asistim, Dylan DeMelo dhe Mark Scheifele me nga dy asistime, ndërsa Stuart Skinner bëri 18 pritje.
Sipas NHL.com, rikthimi i Winnipeg filloi në minutën 57:21 të ndeshjes, më vonë se çdo rikthim tjetër me katër gola në histori; rekordin e mëparshëm e mbanin Los Angeles Kings, që e kishin nisur rikthimin e tyre në minutën 52:46 kundër Dallas Stars më 10 nëntor 2007.
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