Nata e NHL-së: Bruins mundin Golden Knights, Avalanche shkëlqejnë me Schwartz, Flames fitojnë 2-1 te Sharks
Vetëm katër ndeshje u luajtën të hënën, më 2 nëntor 2026, në NHL, siç raporton ESPN. Për lexuesit e Detroitit, lajmi kryesor ishte fitorja 5-3 e Red Wings në Florida ndaj Panthers, e trajtuar veçmas në këtë faqe; tri ndeshjet e tjera përfunduan me fitore për Bostonin, Coloradon dhe Calgaryn.
Në Boston, Bruins mundën Vegas Golden Knights me rezultatin 3-2, siç raporton ESPN. Golat për Bostonin i shënuan Sean Kuraly, David Pastrňák dhe Morgan Geekie, ndërsa për Vegasin shënuan Tomás Hertl dhe Mitch Marner.
Në Çikago, Colorado Avalanche fituan 5-2 ndaj Chicago Blackhawks, siç raporton ESPN. Jaden Schwartz shënoi dy herë për Coloradon, ndërsa Artturi Lehkonen, Martin Nečas dhe Cale Makar shtuan nga një gol. Për Çikagon, Connor Bedard shënoi golin e tij të tetë të sezonit dhe André Burakovsky shtoi një tjetër.
Në San Jose, Calgary Flames fituan 2-1 ndaj San Jose Sharks, siç raporton ESPN. MacKenzie Weegar dhe Blake Coleman shënuan për Calgaryn, ndërsa Tyler Toffoli shënoi për San Jose.
Red Wings kthehen në fushë të martën në mbrëmje në Tampa Bay, ndërsa kalendari i ligës rifillon plotësisht të martën.
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