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NHL

Red Wings humbasin 4-2 në Tampa, Point shënon dy herë dhe Gibson largohet i dëmtuar

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Detroit Red Wings pësuan humbje 4-2 nga Tampa Bay Lightning të martën në mbrëmje në Benchmark International Arena në Tampa, në ndeshjen e dytë brenda dy ditëve pas fitores 5-3 ndaj Florida Panthers të hënën, siç njofton NHL.com.

Brayden Point ishte vendimtar për vendasit me dy gola në pjesën e parë, të dy pas asistimeve të Nikita Kucherov. Point hapi rezultatin në superioritet numerik në minutën 7:54 dhe e dyfishoi në 13:01. Kucherov mbylli ndeshjen me dy asistime, ndërsa portieri Andrei Vasilevskiy bëri 19 pritje për Lightning (9-3-2), që mbeten të pamposhtur në shtëpi këtë sezon me bilanc 7-0-0.

Anthony Cirelli e çoi rezultatin në 3-0 në minutën 8:41 të pjesës së dytë, para se Lucas Raymond të shënonte për Detroitin në 10:23, pas kombinimit me J.T. Compher pas portës. Compher, që mbylli ndeshjen me një gol dhe një asistim, ngushtoi në 3-2 me gol në superioritet numerik në minutën 5:29 të pjesës së tretë, por Ryan McDonagh vulosi rezultatin 4-2 me gol në portën bosh një sekondë para fundit.

Brenda natës së keqe për Detroitin (7-6-3) ishte edhe dëmtimi i portierit John Gibson, i cili pësoi dy gola në 13 goditje dhe u largua pas pjesës së parë për një dëmtim në pjesën e poshtme të trupit. Daniil Tarasov bëri 12 pritje në zëvendësim të tij. Trajneri Todd McLellan pranoi pas ndeshjes se ekipi i tij ishte skuadra e dytë më e mirë në fushë, por vlerësoi reagimin në pjesën e tretë, kur Red Wings e kthyen ndeshjen në një garë të vërtetë.

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