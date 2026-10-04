“Jo në emrin tim”, protesta sot në Berlin dhe Prishtinë
Protesta me moton “Jo në emrin tim” do të mbahet sot, më 4 tetor, në Berlin, në shenjë kundërshtimi ndaj aktgjykimit dënues të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).
Sipas njoftimit të organizatorëve, protesta do të nisë në orën 12:00, para ndërtesës së Parlamentit gjerman, te Reichstagsgebäude, në adresën Platz der Republik 1.
Një protestë e ngjashme e organizuar nga diaspora shqiptare është mbajtur dje në Munih të Gjermanisë.
Ndërkohë, sot në Prishtinë vazhdon protesta e 19-të me të njëjtën moto. Ajo do të mbahet në sheshin “Skënderbeu”, duke filluar nga ora 19:00.
Përveç kundërshtimit të aktgjykimit të Gjykatës Speciale, protestuesit në Prishtinë kërkojnë edhe miratimin e Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës nga Kuvendi i Kosovës.
Më 16 shtator, Dhomat e Specializuara në Hagë dënuan në shkallën e parë me gjithsej 81 vjet burgim ish-presidentin Hashim Thaçi, ish-kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli, ish-zëvendëskryeministrin Jakup Krasniqi dhe ish-deputetin Rexhep Selimi.
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