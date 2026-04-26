🌤️
Tiranë 12°C · Kryesisht kthjellët 26 April 2026
S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 94.40 ▲0%
ARI 4,741 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012 EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012
₿ CRYPTO
BTC $78,174 ▲ +0.87% ETH $2,365 ▲ +2.14% XRP $1.4287 ▲ +0.46% SOL $86.8000 ▲ +1.01%
S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▲0 % ARI 4,741 ▲0 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▲0 % ARI 4,741 ▲0 %
EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012 EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012
26 Apr 2026
Breaking
Bashkëpunimi ushtarak Kosovë-Shqipëri-Kroaci, Vuçiq nën hijen e fantazmës së rrethimit Për 15 muaj, 52 ankesa nga pacientët në Odën e Mjekëve Shumë zhurmë për asgjë… Milan dhe Juventus ndajnë pikët, në një ndeshje të mërzitshme Milan dhe Juventus nuk “ndezin”, barazim pa gola në Serie A (VIDEO) Vrasja e trefishtë në Gjilan, të dyshuarit ende në arrati, IPK-ja duke hetuar zyrtarët policor
Menu
La Liga

Jose Mourinho informon Real Madridin se është gati për rikthimin…

· 1 min lexim

Fabrizio Romano dhe jo vetëm, por edhe burime të tjera mediatike bëjnë me dije se Jose Mourinho ka informuar Real Madridin se është gatshëm për t’u rikthyer këtë verë dhe për të marrë drejtimin e “Los Blancos”.

“The Special One” është i etur për një periudhë të dytë në “Bernabeu” dhe e ka ndarë hapur këtë ambicie me njerëzit në rrethin e tij të ngushtë. Real Madridi është tashmë në dijeni të interesit të tij.

Megjithatë, nga raportimet e kohëve të fundit mund të thuhet se Jose Mourinho nuk mund të konsiderohet si kandidati kryesor për të marrë drejtimin e Real Madridit. I pari në listë është padyshim Jurgen Klopp, ndërsa emra të tjerë në garë janë edhe Didier Deschamps, Mauricio Pochettino dhe Unai Emery.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

