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NBA

Josh Hart tallet me renditjen e tij në listën e 100 lojtarëve të ESPN për sezonin 2026–27

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Ylli i New York Knicks, Josh Hart, e mori me humor vendin e tij në listën e 100 lojtarëve të ESPN për sezonin 2026–27, ku u rendit i 89-ti. 31-vjeçari reagoi në rrjetet sociale me një postim qesharak që e minimizoi rëndësinë e pozicionit në renditje.

Sipas Bleacher Report, ESPN publikoi listën e lojtarëve më të mirë për sezonin e ardhshëm dhe vendosi Hartin në pozicionin 89. Artikulli thekson se Hart ishte një nga figurat kyçe të Knicks që e udhëhoqën skuadrën drejt titullit të parë të NBA-së që nga 1973, duke shërbyer si lidhësi i përgjithshëm dhe udhëheqësi emocional i ekipit.

Gjatë sezonit të kaluar Hart përmirësoi saktësinë nga trepikëshi duke arritur 41.3% dhe regjistroi mesatare prej 12.0 pikësh, 7.4 kërcimesh, 4.8 asistesh dhe 1.1 vjedhjesh për ndeshje. Këto shifra nënvizojnë rolin e tij të shumëfishtë në fushë dhe kontributin ndaj suksesit të skuadrës.

Pavarësisht renditjes, Hart pritet të vazhdojë të luajë një rol të rëndësishëm te Knicks teksa skuadra përgatitet të mbrojë titullin e fituar; ndeshjen hapëse të sezonit e kanë planifikuar më 20 tetor kundër Philadelphia 76ers, siç shkruan Bleacher Report.

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