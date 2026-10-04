Jotova: Bullgaria e hapur për dialog me Maqedoninë e Veriut, por pa ultimatum dhe pa tërheqje nga politika europiane
Presidentja bullgare iu përgjigj në Blagoevgrad notës së Mickoskit për takim bilateral: dialog po, por pa kushtëzime — dhe kërkon zgjidhjen e rastit të Iva Mihajlovës
Presidentja e Bullgarisë, Iliana Jotova, deklaroi se Sofja mbetet e hapur për dialog me Maqedoninë e Veriut, por paralajmëroi se bisedimet duhet të zhvillohen pa ultimatum dhe pa u tërhequr nga politika europiane, siç njofton Faktor. Deklarata u bë në Blagoevgrad, gjatë shënimit të 114-vjetorit të çlirimit të Gorna Xhumajas, si përgjigje ndaj notës diplomatike që kryeministri Hristijan Mickoski i dërgoi Sofjes, me të cilën kërkon takim bilateral të ministrave të jashtëm — nismë që, sipas raportimeve, u sugjerua nga presidentja e Komisionit Europian, Ursula fon der Lajen, gjatë vizitës së saj në Shkup.
“Ne gjithmonë jemi të hapur për bisedime me Republikën e Maqedonisë së Veriut, por bisedime pa ultimatum dhe pa u tërhequr nga politika europiane. Bullgaria është anëtare me të drejta të plota e Bashkimit Europian dhe nuk mund të lejojmë që një shtet që ka marrë rrugën europiane të mos i pranojë vlerat dhe virtytet e BE-së”, tha Jotova para gazetarëve, siç përcjellin mediat bullgare.
Ajo shtoi se nuk është hera e parë që nga një nivel kaq i lartë në BE këshillohet qeveria në Shkup. Jotova tha se ende nuk i njeh detajet e bisedës kokë-më-kokë mes Mickoskit dhe fon der Lajenit, por shprehu shpresën “që këtë herë ajo të ketë qenë jashtëzakonisht e vendosur”, sipas agjencisë bullgare të lajmeve BTA. Ajo paralajmëroi gjithashtu se brenda rreth dy javësh Komisioni Europian pritet të shqyrtojë raportin e progresit për Maqedoninë e Veriut.
Për presidenten bullgare, që dialogu të jetë serioz, Mickoski duhet ta studiojë me kujdes politikën europiane të zgjerimit dhe të heqë dorë nga paraqitja e çështjes si një problem thjesht bilateral. “Për një bisedë serioze, Mickoski duhet ta lexojë shumë mirë politikën europiane për zgjerimin dhe të harrojë se kjo është çështje bilaterale”, deklaroi ajo, siç shkruajnë mediat bullgare.
Jotova kërkoi gjithashtu zgjidhjen e rastit të Iva Mihajlovës, duke thënë se Bullgaria e ka ngritur këtë çështje në institucionet më të larta europiane dhe botërore. Ajo tha se i ka shkruar personalisht presidentes Gordana Siljanovska-Davkova, por për tre muaj nuk ka marrë përgjigje, njofton agjencia BTA përmes mediave bullgare.
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