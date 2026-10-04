Dimitrievski nga Gostivari: Me Bullgarinë do të bisedojmë, nga identiteti maqedonas nuk tërhiqemi
Lëvizja ZNAM – Për Maqedoninë Tonë vazhdoi sot në Gostivar raportin publik para qytetarëve, nën moton “Dy vjet punë. Dy vjet rezultate. Një dashuri – Maqedonia”, ku para të pranishmëve u prezantuan rezultatet e dy viteve të pjesëmarrjes në qeveri, siç njofton agjencia maqedonase e lajmeve MIA.
Kryetari i ZNAM-it, Maksim Dimitrievski, deklaroi para gostivarasve se me Bullgarinë do të bisedohet, por pa asnjë lëshim nga identiteti maqedonas. Sipas Press24, ai theksoi se dialogu me Sofjen nuk do të prekë çështjet e identitetit.
Takimi në Gostivar është pjesë e serisë së takimeve raportuese që ZNAM po zhvillon në mbarë vendin pas dy vitesh në pushtetin ekzekutiv; partia thotë se 42 funksionarë të saj në nivel qendror kanë dorëzuar raporte publike për punën e tyre.
Deklarata vjen në një moment kur propozimi i presidentes së Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, për një takim bilateral me Bullgarinë ka hapur debat të gjerë politik në Shkup.
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