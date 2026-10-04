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Maqedonia e Veriut

Keniani Derik Çege Njoroge fiton Maratonën e Shkupit 2026, Dario Ivanovski merr bronz

Mbi 15.000 vrapues nga 63 vende morën pjesë në edicionin e 22-të; kenianët dominuan podiume

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Keniani Derik Çege Njoroge është fituesi i edicionit të 22-të të Wizz Air Skopje Marathon, siç njofton Libertas. Ai e përshkoi distancën prej 42,195 kilometrash për 2 orë, 12 minuta e 56 sekonda.

Sipas raportimit të sportmanija.mk, i dyti u rendit një tjetër kenian, Edvin Kimaru Kosgei, ndërsa atleti më i mirë maqedonas, Dario Ivanovski, fitoi medaljen e bronztë me kohën 2:13:49.

Në konkurrencën e meshkujve, plot shtatë nga dhjetë më të mirët ishin kenianë, ndërsa Maqedonia pati edhe një përfaqësues tjetër në top-10, Zhan Tosev, i nënti. Në konkurrencën e femrave fitoi keniania Kemunto, para bashkëatdhetareve të saj Kipkemoi dhe Kakuri.

Edhe podiume e gjysmëmaratonës, si te meshkujt ashtu edhe te femrat, ishin plotësisht keniane. Në këtë edicion morën pjesë mbi 15.000 vrapues nga 63 vende. Ky është vazhdimi i lajmit të mëngjesit për startin e maratonës — tani me rezultatet zyrtare.

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