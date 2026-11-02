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Sporti

Juve mposht Napolin, vendosin Alajbegovic e Boga

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Juventusi rikthehet te fitorja. Në javën e 10-të të Serisë A, bardhezinjtë mposhtën Napolin e Allegrit(i pezulluar) me rezultatin 2-0.

Pjesa e parë ishte e ngadaltë, napolitanët tentuan me Lucca, ndërsa McKennie ishte pranë shënimit për bardhezinjtë. Fundi i pjesës së parë, megjithatë, u nxit edhe nga polemika: pasi Cabal goditi shtyllën, ekipi vendas pretendoi për një penallti.

Fillimi i pjesës së dytë u dominua tërësisht nga lojtarët e Spallettit, që mori epërsinë në minutën e 70-të, Zhegrova shërbeu për Alajbegovic, i cili lëshoi ​​një gjuajtje diagonale nga distanca që goditi shtyllën dhe përfundoi në rrjetë. Disa minuta më vonë, gjërat u përkeqësuan për të kaltërit, Marianucci mori kartonin e dytë të verdhë duke e lënë formacionin e Allegrit me dhjetë lojtarë.

Bardhezinjtë arritën ta shfrytëzonin avantazhin duke vulosur fitoren me një gjuajtje perfekte me të djathtën nga Boga në minutën e 87-të.

Me këtë fitore, Juventusi iu afrua më shumë zonës së kualifikimit në Evropë, duke u ngjitur në 17 pikë, duke kaluar Napolin, i cili mbetet i bllokuar në 14 pikë në vendin e tetë.

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