Juve mposht Napolin, vendosin Alajbegovic e Boga
Juventusi rikthehet te fitorja. Në javën e 10-të të Serisë A, bardhezinjtë mposhtën Napolin e Allegrit(i pezulluar) me rezultatin 2-0.
Pjesa e parë ishte e ngadaltë, napolitanët tentuan me Lucca, ndërsa McKennie ishte pranë shënimit për bardhezinjtë. Fundi i pjesës së parë, megjithatë, u nxit edhe nga polemika: pasi Cabal goditi shtyllën, ekipi vendas pretendoi për një penallti.
Fillimi i pjesës së dytë u dominua tërësisht nga lojtarët e Spallettit, që mori epërsinë në minutën e 70-të, Zhegrova shërbeu për Alajbegovic, i cili lëshoi një gjuajtje diagonale nga distanca që goditi shtyllën dhe përfundoi në rrjetë. Disa minuta më vonë, gjërat u përkeqësuan për të kaltërit, Marianucci mori kartonin e dytë të verdhë duke e lënë formacionin e Allegrit me dhjetë lojtarë.
Bardhezinjtë arritën ta shfrytëzonin avantazhin duke vulosur fitoren me një gjuajtje perfekte me të djathtën nga Boga në minutën e 87-të.
Me këtë fitore, Juventusi iu afrua më shumë zonës së kualifikimit në Evropë, duke u ngjitur në 17 pikë, duke kaluar Napolin, i cili mbetet i bllokuar në 14 pikë në vendin e tetë.
Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.