RIK shpall rezultatet nga të gjitha vendvotimet: Lista Studentore 53,01 për qind, Serbia e Bashkuar 38,98
Pas votimit të përsëritur në 53 vendvotime, Komisioni Republikan i Zgjedhjeve publikoi rezultatet nga të 8.392 vendvotimet; sipas Crta-s, shpërndarja e mandateve ndryshoi lehtë dhe lista e Usame Zukorliqit hyn në Kuvend me një mandat.
Pas votimit të përsëritur në 53 vendvotime, Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK) publikoi rezultatet nga të gjitha 8.392 vendvotimet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, siç njofton portali 013info, duke iu referuar RIK-ut. Lista Studentore mori 53,01 për qind të votave, ndërsa lista “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” mori 38,98 për qind.
Sipas të njëjtave rezultate të RIK-ut, që i përcjell 013info, pas tyre renditen lista “Ivica Dačić – Faktor stabilnosti” me 2,13 për qind, Autentična desnica me 0,89 për qind, Savez vojvođanskih Mađara me 0,8 për qind, Albanska koalicija me 0,62 për qind, lista “Rasim Ljajić – Ljudski” (SDP–CDP) me 0,46 për qind, lista “Bogoljub Karić – Pokret snaga Srbije” me 0,45 për qind, lista e Usame Zukorlićit (SPP) “Pokret za ujedinjenje” me 0,28 për qind, Evropska Srbija me 0,28 për qind, SDA Sandžaka me 0,28 për qind dhe Ruska stranka me 0,15 për qind.
Në zgjedhje votuan gjithsej 4.444.310 votues, ose 68,89 për qind e votuesve të regjistruar. Votimi u përsërit në 53 vendvotime ku rezultatet e zgjedhjeve të 25 tetorit nuk mund të përcaktoheshin ose ku votimi ishte anuluar. Në zgjedhjet e 25 tetorit garuan 18 lista, nëntë prej tyre lista të pakicave, ndërsa rezultatet paraprake të RIK-ut, në bazë të 8.338 prej 8.392 vendvotimeve, atëherë ishin 53,04 për qind për Listën Studentore dhe 38,97 për qind për Serbinë e Bashkuar.
Shpërndarja e mandateve, megjithatë, ndryshoi lehtë pas votimit të përsëritur krahasuar me projeksionin e mëparshëm të RIK-ut, sipas misionit vëzhgues Crta, siç njofton Izlaz. Lista e Usame Zukorliqit (SPP) hyn në Kuvend me një mandat, ndërsa Lista Studentore do të ketë një mandat më pak, gjithsej 140. Serbia e Bashkuar do të ketë 103 mandate, kurse nga dy mandate do të kenë Savez vojvođanskih Mađara, Albanska koalicija, lista “Rasim Ljajić – Ljudski” dhe SDA Sandžaka.
Crta vuri në dukje se vetëm 12 vota vendosën për mandatin e Zukorliqit, gjë që, sipas këtij misioni, i bën edhe më shqetësuese pretendimet e regjistruara për blerje votash në favor të kësaj liste, siç njofton Izlaz, duke iu referuar Crta-s.
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