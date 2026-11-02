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Ghormeh sabzi persiane — gjella kombëtare e Iranit me barishte, mish qengji dhe limon të thatë

· 3 min lexim

Ghormeh sabzi konsiderohet gjella kombëtare e Iranit, një zierje e ngadaltë barishtesh që përgatitet në pothuaj çdo shtëpi persiane. Sekreti i saj është skuqja e gjatë e barishteve — majdanoz, koriandër, qepë të njoma dhe pak fenugrik — derisa të errësohen dhe të lëshojnë aromën karakteristike, si dhe limonët e thatë persianë (limoo amani), që i japin gjellës një thartësi të thellë e të rrumbullakët, ndryshe nga lëngu i limonit të freskët.

Përbërësit (për 4-6 porcione):
– 600 g mish qengji (shpatull) ose viçi për zierje, i prerë në copa rreth 3 cm
– 1 qepë e madhe, e grirë imët
– 1 lugë çaji shafran Indie (kurkumë)
– 300 g majdanoz i freskët, i grirë imët
– 150 g koriandër i freskët, i grirë imët
– 150 g pjesa e gjelbër e qepëve të njoma ose presh persian, i grirë imët
– 2 lugë gjelle gjethe fenugriku të thata (ose 40 g të freskëta) — mos e teproni, tepria e hidhëron gjellën
– 400 g fasule të kuqe të ziera (1 kanaçe, të shpëlara, ose fasule të thata të njomura një natë e të ziera)
– 3-4 limonë persianë të thatë (limoo amani)
– 4-5 lugë gjelle vaj perimesh ose vaj ulliri
– rreth 1-1,2 litra ujë të nxehtë
– kripë dhe piper i zi, sipas shijes
– oriz i bardhë i zier në avull, për shërbim

Përgatitja:
1. Lani mirë barishtet, thajini plotësisht dhe grijini imët. Shpëlani fenugrikun e thatë mes pëllëmbëve që të lëshojë aromën.
2. Në një tigan të madh, ngrohni 2-3 lugë vaj dhe skuqni barishtet në zjarr mesatar për 15-20 minuta, duke i përzier vazhdimisht, derisa të errësohen në një jeshile të thellë dhe të lëshojnë aromë. Fenugrikun shtojeni në 2-3 minutat e fundit, që të mos hidhërohet. Lërini mënjanë.
3. Në një tenxhere të rëndë, ngrohni vajin e mbetur, skuqni qepën derisa të zbutet, shtoni kurkumën dhe mishin dhe skuqeni nga të gjitha anët për rreth 5 minuta.
4. Shtoni barishtet e skuqura dhe ujin e nxehtë, silleni në vlim, ulni zjarrin, mbulojeni dhe ziejeni ngadalë për rreth 1 orë.
5. Shponi limonët e thatë me pirun në disa vende (kështu ruajnë formën dhe farat mbeten brenda) dhe shtojini në tenxhere bashkë me fasulet e ziera, kripën dhe piperin.
6. Vazhdoni zierjen në zjarr të ulët edhe 45-60 minuta të tjera, derisa mishi të jetë shumë i butë, salca të trashet dhe vaji të dalë lehtë në sipërfaqe. Nëse duhet, shtoni pak ujë të nxehtë gjatë gatimit.
7. Provoni dhe rregulloni kripën dhe thartësinë. Hiqni limonët nëse shija bëhet tepër e thellë.
8. Shërbejeni të nxehtë mbi oriz të bardhë të zier në avull.

Koha: përgatitje rreth 30 minuta; gatim rreth 2 orë; gjithsej rreth 2 orë e 30 minuta.
Porcione: 4-6.

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