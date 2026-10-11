Kalifornia përballet me revoltë tatimore: Newsom mbështet taksën e re shëndetësore, mjekët dhe siguruesit e padisin
Mjekët dhe kompanitë e sigurimeve — zakonisht në anë të kundërta — janë bashkuar për ta bllokuar në gjykatë taksën e rishikuar të guvernatorit demokrat, me pretendimin se shkel kufizimet e votuara nga qytetarët.
Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom dhe ligjvënësit demokratë kanë mbështetur, siç njofton Fox News, një taksë të rishikuar mbi planet shëndetësore, pasi rregullat e reja federale e pengojnë shtetin të vazhdojë strukturën aktuale të kësaj takse pas vitit 2026. Mekanizmi i vjetër i financimit ka gjeneruar miliarda dollarë për programin Medi-Cal, programin e sigurimit shëndetësor për të varfrit në Kaliforni. Problemi është se kufizimet e vendosura me aktin federal “One Big Beautiful Bill Act” ia kufizojnë Kalifornisë mundësinë për ta targetuar taksën vetëm tek siguruesit e Medicaid-it — kështu që propozimi i ri e zhvendos barrën tek planet private shëndetësore, duke nisur nga 2027-a nëse miratohet nga qeveria federale.
Në sfond është debati i nxehtë mbi kostot e kujdesit shëndetësor për emigrantët pa dokumente: sipas Associated Press, Kalifornia shpenzoi rreth 12.4 miliardë dollarë në vitin 2025 për shëndetësinë e emigrantëve pa status ligjor. Kritikët, si Brian Blase i institutit Paragon Health, thonë se zgjerimi i mbulimit tek emigrantët pa dokumente e bëri rritjen e taksës të pashmangshme. Siguruesit paralajmërojnë se kostoja e taksës së rishikuar do t’u kalohet drejtpërdrejt konsumatorëve përmes primeve më të larta — rreth 100 dollarë për person në vit, që për një familje katër-anëtarëshe do të thotë 400 dollarë shtesë çdo vit.
Ajo që e bën këtë rast të pazakontë është koalicioni që e kundërshton: Shoqata Mjekësore e Kalifornisë dhe Shoqata e Kalifornisë për Planet Shëndetësore — zakonisht në anë të kundërta në debatet për shëndetësinë — kanë ngritur padi të përbashkët për ta bllokuar taksën. Por jo për çështjen e emigrantëve: ato pretendojnë se masa shkel Propozimin 35, nismën e miratuar me shumicë dërrmuese nga votuesit kalifornianë, që kufizon sa mund të taksojë shteti regjistrimet në planet tregtare shëndetësore dhe si mund të shpenzohen të ardhurat. “Votuesit e Kalifornisë e miratuan Propozimin 35 dhe e bënë ligj. Shteti nuk mund ta injorojë ligjin thjesht sepse zbatimi i tij është i papërshtatshëm,” tha CEO i shoqatës mjekësore Dustin Corcoran.
Zyra e Newsom e kundërshton padinë. Zëdhënësja Tara Gallegos tha se guvernatori mban qëndrimin se rritja e taksës nuk është e paligjshme sipas propozimit dhe se gjykatat do t’u japin të drejtë atyre. Ndërkohë H.D. Palmer nga Departamenti i Financës së Kalifornisë shpjegoi se propozimi iu dërgua qeverisë federale me dy pista: një e ngjashme me skemën aktuale (që mund të bjerë ndesh me ligjin federal) dhe një tjetër që pajtohet me aktin federal duke e zhvendosur barrën tek planet private. Nëse qeveria federale e refuzon të parën, Propozimi 35 mund të skadojë sipas ligjit aktual.
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