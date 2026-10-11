Mike Pence kritikon marrëveshjen e Trump-it me Putinin për dizelin: ‘Tradhëti ndaj trashëgimisë së Lindsey Graham’
Ish-zëvendëspresidenti republikan i quan marrëveshjen 'linjë shpëtimi për makinën luftarake të Putinit', ndërsa Trump thotë se presidenti rus i ka thënë se dëshiron një marrëveshje me Ukrainën.
Ish-zëvendëspresidenti amerikan Mike Pence ka dalë të shtunën kundër marrëveshjes së re të presidentit Donald Trump me presidentin rus Vladimir Putin për furnizimin me dizel, duke e quajtur atë, siç njofton CNN, “një tradhti ndaj trashëgimisë dhe lidershipit të të ndjerit senator Lindsey Graham” — Graham ishte një nga përkrahësit më të zëshëm të ndihmës amerikane për Ukrainën. “Amerika nuk duhet t’i hedhë një linjë shpëtimi makinës luftarake të Putinit,” shkroi Pence në një postim në rrjetet sociale. “Tani është koha të qëndrojmë fort kundër agresionit rus, siç bëmë gjatë administratës së parë Trump.”
Marrëveshja u njoftua të premten nga Trump: sipas presidentit, Putin ra dakord të furnizojë “menjëherë” më shumë se 300 mijë ton dizel në tregjet botërore, me 500 mijë ton të tjera të premtuara në nëntor — gjithsej rreth 6 milionë fuçi dizeli, sipas Administratës së Informacionit Energjetik të SHBA-së. Trump e paraqet marrëveshjen si një mjet për të ulur çmimet e energjisë pak para zgjedhjeve të mesmandatit. Zyrtarë amerikanë thonë se presidenti ishte i zemëruar me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky për sulmet e Kievit ndaj rafinerive ruse të dizelit — sulme që SHBA i kërkoi vazhdimisht Ukrainës t’i ndalonte, pa sukses.
Zelensky e sulmoi marrëveshjen, duke e quajtur atë “një vendim të dobët të partnerëve të fortë” dhe “një investim në një luftë që duhet të përfundojë, jo të zgjatet”. Analistët e energjisë hedhin dyshime mbi efektin e saj: Dan Pickering i Pickering Energy Partners thotë se bëhet fjalë për një rritje të furnizimit prej vetëm 5–6% deri në fund të vitit — “e dobishme, por jo diçka që lëviz tregun”. Rusia e ndaloi eksportin e dizelit në fillim të korrikut, pasi sulmet ukrainase me dronë ndaj rafinerive shkaktuan mungesa të gjera karburanti në vend, duke hequr rreth 800 mijë fuçi në ditë nga tregu botëror.
Nga ana tjetër, Trump tha të shtunën se Putin i ka thënë gjatë bisedës telefonike se “do të dëshironte një marrëveshje” me Ukrainën në luftën që Rusia e nisi vetë. Presidenti amerikan po punon gjithashtu për të ulur kostot përmes heqjes së përkohshme të kufizimeve për dizelin “e ngjyrosur me të kuq” që përdoret në makineritë bujqësore — një lëvizje që synon fermerët amerikanë, ku çmimet e larta të karburanteve janë bërë çështje fushate. Ndërkohë ish-zyrtarë të Departamentit të Shtetit paralajmërojnë se marrëveshja me Moskën dëmton regjimin e gjerë të sanksioneve, pavarësisht nëse Putin arrin ta përmbushë premtimin.
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