Kallas dënon aktivitetet armiqësore të Iranit përtej Lindjes së Mesme
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, dënoi të martën aktivitetet armiqësore të Iranit, duke thënë se frikësimi i Teheranit shtrihet përtej Lindjes së Mesme, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live.
Deklarata erdhi pasi autoritetet britanike lidhën Gardën Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) me një kërcënim ndaj bazës ajrore RAF Fairford në Britani. Kallas kujtoi se BE-ja ka vendosur sanksione ndaj Iranit dhe e ka përcaktuar Gardën Revolucionare si organizatë terroriste.
Ajo shprehu mbështetje të fortë për Britaninë, në një kohë kur shefi i MI5-t, Ken McCallum, paralajmëroi sot se Irani po shton përpjekjet për të goditur objektiva më të vështira në territorin britanik — një zhvillim që u raportua më herët sot edhe në faqen tonë.
Reagimi i Brukselit e zgjeron përballjen me Teheranin përtej fushëbetejës rajonale, ndërsa qeveritë evropiane po shqyrtojnë masa shtesë sigurie për bazat dhe infrastrukturën e tyre ushtarake.
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