Qeveria e Jemenit kërkon dënime të rënda për spiunët e lidhur me Huthi-t
Qeveria e njohur ndërkombëtarisht e Jemenit urdhëroi organet e sigurisë, ushtrisë dhe drejtësisë të veprojnë urgjentisht kundër çdo forme spiunazhi, financimi apo mbështetjeje për Huthi-t, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live.
Këshilli Presidencial i Lidershipit paralajmëroi se dënimet për të përfshirët mund të arrijnë deri në dënimin me vdekje dhe kërkoi forcimin e mbrojtjes së institucioneve, si dhe të sekreteve të sigurisë dhe atyre ushtarake.
Direktiva vjen ndërsa luftimet mes forcave qeveritare të mbështetura nga Arabia Saudite dhe Huthi-t janë përshkallëzuar në disa fronte, përfshirë Taizin dhe kryeqytetin Sanaa, ku sot u raportuan shpërthime në një objekt nafte.
Autoritetet jemenase akuzojnë prej kohësh rrjete të lidhura me Huthi-t për mbledhje informacioni brenda zonave qeveritare, ndërsa përshkallëzimi i fundit e ka shtuar frikën për infiltrim në një konflikt që tashmë ka përfshirë gjithë rajonin.
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