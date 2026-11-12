Kallëzimi ndaj gjyqtares Irena Gjoka, Berisha merret në pyetje në SPAK
Kreu i Partisë Demokratike u paraqit në SPAK i shoqëruar nga avokati, për kallëzimin ndaj gjyqtares së GJKKO-së Irena Gjoka, e akuzuar se ka fshehur një dënim të një gjykate greke në formularin e dekriminalizimit. Gjyqtarja i ka mohuar akuzat.
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, është marrë sot në pyetje në SPAK, ku u paraqit i shoqëruar nga avokati i tij, në lidhje me kallëzimin penal të PD-së ndaj gjyqtares së Gjykatës së Posaçme, Irena Gjoka, siç njofton Shqiptarja.com. SPAK e kishte thirrur Berishën për të dëshmuar për këtë çështje, ashtu si edhe Jamarbër Malltezin.
Sipas kallëzimit, gjyqtarja Gjoka akuzohet se në formularin e dekriminalizimit ka fshehur një dënim të dhënë ndaj saj nga një gjykatë greke. PD pretendon se në vitet 2001-2002 ajo ka punuar si avokate në Greqi dhe është dënuar nga gjykata atje, fakt që, sipas opozitës, nuk e ka deklaruar.
Berisha ka deklaruar se Gjoka e ka falsifikuar formularin e dekriminalizimit duke mos deklaruar vendimin e gjykatës greke dhe i ka bërë thirrje publike të japë dorëheqjen, duke paralajmëruar se në të kundërt do të kërkojë hetim penal ndaj saj. Ai ka ngritur edhe pikëpyetje për mënyrën e emërimit të saj si gjyqtare në Gjykatën e Posaçme.
Nga ana e saj, gjyqtarja Irena Gjoka i ka mohuar akuzat. Ajo ka deklaruar se nuk është dënuar në Greqi, nuk është shkarkuar nga detyra atje dhe se është larguar me vullnetin e saj. Gjoka ka pranuar publikisht se në vitin 2002 ka punuar si avokate në Greqi dhe se ka nënshkruar një marrëveshje me punëdhënësin për ndërprerjen e marrëdhënies së punës.
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