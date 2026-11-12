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Bota

Ekzekutuan shqiptarin dhe më pas policin në Bruksel, katër të dyshuarit i dorëzohen autoriteteve belge

Katër personat e dyshuar për vrasjen e një shqiptari pranë Parlamentit Evropian dhe të policit belg Nordine El Talbi, një muaj më parë në Bruksel, u arrestuan në Spanjë e Francë dhe iu dorëzuan autoriteteve belge.

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Ekzekutuan shqiptarin dhe më pas policin në Bruksel, katër të dyshuarit i dorëzohen autoriteteve belge

Katër persona të dyshuar për vrasjen e një shqiptari dhe të një polici belg në Bruksel i janë dorëzuar autoriteteve belge, siç njofton Shqiptarja.com, duke iu referuar policisë dhe mediave belge. Të dyshuarit u arrestuan në Spanjë dhe në Francë dhe më pas iu dorëzuan Belgjikës.

Sipas hetuesve belgë, të njëjtët persona dyshohet se më 12 tetor vranë shqiptarin pranë Parlamentit Evropian, në një ngjarje që lidhet me hesape droge. Emri i viktimës shqiptare nuk është bërë i ditur.

Vetëm pak orë më vonë, sipas policisë belge, të dyshuarit dyshohet se vranë edhe policin Nordine El Talbi në zonën Jette të Brukselit, duke e kthyer ngjarjen në një nga çështjet më të rënda kriminale të muajve të fundit në kryeqytetin belg.

Katër të dyshuarit, emrat e të cilëve nuk janë publikuar, pritet të përballen me drejtësinë belge për akuzat e vrasjes, ndërsa hetimet për motivet dhe lidhjet e tyre me botën e drogës vijojnë.

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