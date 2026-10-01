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Konflikti SHBA - Iran

Kampi i Trumpit i dërgon Teheranit një kundërpropozim përmes ndërmjetësve të Katarit — Araghchi ia paraqet Kabinetit

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Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi. Foto: Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Kampi i presidentit amerikan Donald Trump i ka dërguar një kundërpropozim ministrit të Jashtëm iranian Abbas Araghchi përmes ndërmjetësve të Katarit, dhe Araghchi ia ka paraqitur atë Kabinetit iranian, siç njofton EA WorldView në përditësimet e saj live të së enjtes. Përmbajtja e kundërpropozimit amerikan nuk është zbuluar publikisht.

Lajmi vjen pas shkëmbimit intensiv të propozimeve mes dy palëve për t’i dhënë fund luftës shtatëmuajshe dhe për të rihapur Ngushticën e Hormuzit për lundrimin tregtar. Të mërkurën, zyrtarët iranianë konfirmuan se kishin marrë përgjigjen zyrtare të Uashingtonit ndaj propozimit të fundit të Teheranit, pasi Araghchi u kthye nga Nju Jorku ku u mbajtën bisedime indirekte në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.

Sipas USA Today, që citon një zyrtar amerikan, SHBA-të kanë kundërofruar lehtësimin e sanksioneve dhe lirimin e fondeve iraniane të ngrira, në këmbim të lëshimeve mbi programin bërthamor të Iranit. “Nuk do të ketë marrëveshje nëse çështjet bërthamore nuk trajtohen,” tha zyrtari. Vetë Trump i mohoi këto raportime në rrjetet sociale, duke shkruar: “Kjo nuk është e vërtetë. Nuk u ofrova asgjë!”

Ndërkaq, pala iraniane thotë se bisedimet kanë ngecur sepse Uashingtoni nuk pranon kuadrin e memorandumit 14-pikësh të qershorit, i cili parashikonte heqjen e bllokadës detare amerikane ndaj porteve iraniane, rihapjen e plotë të Hormuzit dhe mbledhjen e të paktën 300 miliardë dollarëve për rindërtimin e Iranit. Araghchi ka theksuar se Irani nuk do të tërhiqet nga kushtet e tij dhe se vetëm një zgjidhje e negociuar mund ta nxjerrë Uashingtonin nga ngërçi.

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