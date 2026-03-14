S&P 500 6,632 ▼0.61%
DOW 46,558 ▼0.26%
NASDAQ 22,105 ▼0.93%
NAFTA 98.71 ▲3.11%
ARI 5,062 ▼1.25%
EUR/USD 1.1447 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9037 EUR/ALL 96.2256 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4235 EUR/TRY 50.5760 EUR/JPY 182.62 EUR/CAD 1.5685
BTC $71,064 ▲ +0.31% ETH $2,092 ▲ +0.03% XRP $1.4068 ▲ +0.72% SOL $88.0100 ▼ -0.13%
Administrata Trump kërcënon mediat për mbulimin kritik të Iranit Lufta e korridoreve gjeoekonomike Lufta në Iran po shndërrohet në një garë Turpi, i kolegëve që u gjendën në sallë me Ambrozian Rama dhe termometri i Niqkës
Kancelari Merz kërkon t’i jepet fund sa më shpejt luftës

Kancelari Friedrich Merz tha, se po përdoren “të gjitha kanalet” për t’i dhënë fund luftës në Iran. Nuk jemi dhe nuk bëhemi pjesë e saj, theksoi gjithashtu ai gjatë një vizite në Norvegji.

“Po bëjmë çdo përpjekje”, tha Merz gjatë një takimi me kryeministrat e Kanadasë dhe Norvegjisë në Bardufoss.”Të gjitha kanalet diplomatike po përdoren dhe shpresojmë se do të gjejmë mënyra për ta përfunduar këtë luftë sa më shpejt të jetë e mundur, sepse ajo nuk i sjell dobi askujt dhe u shkakton dëm shumë njerëzve — duke përfshirë edhe neve ekonomikisht”, shtoi ai, kur u pyet nëse mbështet gjithashtu që evropianët të flasin drejtpërdrejt me Iranin.

Merz: Nuk jemi dhe nuk bëhemi pjesë luftës

Kancelari gjerman Friedrich Merz dhe kryeministri norvegjez Jonas Gahr Støre nuk planifikojnë aktualisht asnjë përfshirje të vendeve të tyre në luftën e SHBA‑së dhe Izraelit kundër Iranit.

“Në këtë moment, nga këndvështrimi im nuk ka asnjë arsye për të marrë në konsideratë sigurimin ushtarak të rrugëve detare,” tha Merz në Andoya të Norvegjisë, kur u pyet nëse Gjermania mund të merrte pjesë në sigurimin e ngushticës së Hormuzitpër transportin detar.

“Dua ta them edhe një herë shumë qartë: Gjermania nuk është pjesë e kësaj lufte dhe nuk duam të bëhemi pjesë e saj. Për këtë arsye të gjitha përpjekjet tona janë të përqendruara në përfundimin e luftës.”

Merz bashkë me kryeministrat e Norvegjisë dhe Kanadasë vizituan një stërvitje të madhe të NATO‑s në Norvegji. Me këtë rast ata riafirmuan gatishmërinë e tyre për mbrojtjen ushtarake të rajoneve veriore

Lexo Gjithashtu