Kandidatja demokrate Peltola i kërkon gjykatës ta hedhë poshtë padinë e administratës Trump për certifikimin në Alaskë
Në garën vendimtare për Senatin në Alaskë, Peltola e quan padinë e Departamentit të Drejtësisë ndërhyrje të paligjshme federale në administrimin e zgjedhjeve, përgjegjësi që Kushtetuta ua lë shteteve
Mary Peltola, kandidatja demokrate për Senatin amerikan në garën vendimtare të Alaskës, e cila mund të përcaktojë kontrollin e dhomës, i kërkoi një gjyqtari federal ta hedhë poshtë padinë e administratës Trump që synon ta ndalojë shtetin të certifikojë rezultatet nëse kandidati republikan në detyrë humbet me diferencë të ngushtë, siç njofton Reuters.
Padia e Departamentit të Drejtësisë, e paraqitur javën e kaluar në gjykatën federale në Alaskë, sinjalizon gatishmërinë e administratës së presidentit Donald Trump për të kontestuar rezultatet e zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit, ku republikanët po luftojnë të mbajnë shumicat e ngushta në të dy dhomat e Kongresit.
Në dokumentin gjyqësor të paraqitur vonë të dielën, avokatët e fushatës së Peltola-s thanë se padia, e cila pretendon se votuesit mund të ngatërrohen sepse dy republikanë në fletëvotim kanë emra pothuajse identikë, është një përpjekje e paligjshme e qeverisë federale për të ndërhyrë në administrimin e zgjedhjeve, përgjegjësi që Kushtetuta amerikane ua cakton shteteve. “Padia e Departamentit të Drejtësisë është krejtësisht e pabazë. Fakti që Departamenti megjithatë zgjodhi ta paraqesë ngre shqetësime të thella kushtetuese”, shkruan avokatët e fushatës së Peltola-s dhe të Komitetit Demokratik të Fushatës për Senatin.
Prokurori i Përgjithshëm Todd Blanche i tha të dielën programit “State of the Union” të CNN se padia u paraqit për të ndihmuar zyrtarët të përcaktojnë nëse ndonjë ngatërrim i votuesve shkeli ligjin. “Presidenti Trump nuk po përpiqet të marrë nën kontroll zgjedhjet e një shteti në asnjë mënyrë, formë apo mënyrë”, tha Blanche.
Nuk dihet ende kur do të vendosë gjyqtarja e qarkut Sharon Gleason, e emëruar nga presidenti demokrat Barack Obama, ndërsa fushata e Peltola-s i kërkoi asaj ta hedhë poshtë çështjen këtë javë. Ekspertët e ligjit zgjedhor thanë se padia nuk ka bazë dhe kërkon një lehtësim që nuk lejohet nga ligji federal. Peltola, e cila më parë përfaqësoi Alaskën në Dhomën e Përfaqësuesve, sfidon senatorin republikan në detyrë Dan S. Sullivan në një garë të ngushtë. Departamenti i Drejtësisë pretendon se një tjetër pretendent republikan, Dan J. Sullivan Jr., po përpiqet të mashtrojë mbështetësit e senatorit; ai e ka mohuar se synon ngatërrimin, dhe Gjykata e Lartë e Alaskës i lejoi në qershor të qëndrojë në fletëvotim.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.