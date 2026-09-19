Kapiteni i Policisë së Kosovës, Visar Shala, diplomohet në Akademinë Kombëtare të FBI-së
Kapiteni i Policisë së Kosovës, Visar Shala, ka diplomuar në Akademinë Kombëtare të FBI-së në Quantico të Virxhinias, në kuadër të Sesionit të 299-të.
Sipas Policisë së Kosovës, ceremonia e diplomimit është mbajtur më 17 shtator 2026, ndërsa Shala e ka përfunduar me sukses programin e akademisë.
Në këtë sesion, përveç kapitenit Shala, kanë marrë pjesë edhe 265 zyrtarë të zbatimit të ligjit nga Shtetet e Bashkuara dhe 29 zyrtarë nga vende të tjera.
Policia e Kosovës e ka vlerësuar pjesëmarrjen dhe diplomimin e zyrtarëve të saj në akademi ndërkombëtare, siç është Akademia Kombëtare e FBI-së, si arritje të rëndësishme profesionale dhe si dëshmi të përkushtimit për zhvillimin e personelit policor.
Sipas Policisë, këto programe kontribuojnë edhe në forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e zbatimit të ligjit.
Policia e Kosovës ka falënderuar partnerët nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara për përkrahjen dhe mbështetjen e vazhdueshme ndaj institucionit./Telegrafi/
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