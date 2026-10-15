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Amerika

Kërkesa e Warsh për një Fed më të heshtur përballet me kundërshtimin e kolegëve

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Federal Reserve Chair Kevin Warsh delivers remarks at his swearing-in ceremony in the East Room of the White House, Friday, May 22, 2026. (Official White House Photo by Daniel Torok)

Përpjekja e kryetarit të Rezervës Federale, Kevin Warsh, për një bankë qendrore më të heshtur po përballet me kundërshtimin e kolegëve të tij, të cilët e shohin komunikimin publik si pjesë thelbësore të punës së tyre, siç njofton Reuters. Zyrtarët e Fed-it kanë folur në televizione, podkaste, intervista, rrjete sociale dhe konferenca, duke bërë të ditura hapur pikëpamjet e tyre për politikën monetare.

Sipas Reuters, këto dalje kanë pasur efekt konkret në tregje: më shumë se 40 paraqitje nga pothuajse të gjithë kolegët e Warsh-it i kanë bindur tregtarët të zbutin bastet për rritje të tjera të normave, bastet që ishin shtuar pas rritjes së shtatorit dhe heshtjes së vetë kryetarit për hapat e radhës. Të dhënat e së mërkurës treguan se çmimet e konsumit u rritën 3.7% në shtator krahasuar me një vit më parë, dhe tani një rritje në tetor shihet nga tregjet si një mundësi afërsisht e barabartë, çka e bën edhe më të rëndësishme çështjen e komunikimit.

Warsh ka argumentuar se, sa më pak të flasin zyrtarët për drejtimin e normave, aq më shumë tregjet do të detyrohen të lexojnë të dhënat ekonomike — dhe aq më i dobishëm bëhet sinjali i tregjeve për vetë Fed-in. Ai ka hequr nga deklarata pas mbledhjes çdo gjurmë të udhëzimit paraprak për normat dhe ka ngritur një grup pune që pritet gjerësisht të rekomandojë heqjen e parashikimeve tremujore të trajektores së normave, një praktikë e bankës qendrore prej vitesh.

Por zyrtarë të tjerë kanë thënë hapur se do të vazhdojnë të flasin. Presidentja e Fed-it të Cleveland-it, Beth Hammack, ka vënë në dyshim argumentin se heshtja i ndihmon familjet dhe bizneset të marrin vendime më të mira dhe e ka quajtur atë të vështirë për t’u mbrojtur. Edhe guvernatori Christopher Waller ka paralajmëruar se mungesa e plotë e sinjaleve mund të befasojë tregjet dhe të krijojë paqëndrueshmëri, ndërsa vërejtjet e presidentit të Fed-it të Nju Jorkut, John Williams, dhe të nënkryetarit Philip Jefferson u vlerësuan nga analistët si veçanërisht efektive në rivendosjen e pritshmërive për normat.

Se ku do të ndalet strategjia e komunikimit e Fed-it nën Warsh mbetet ende e hapur. Kryetari flet të premten në Bangkok, në takimin vjetor të Fondit Monetar Ndërkombëtar, në një dalje që shihet si shansi i fundit për të formësuar pritshmëritë e tregjeve përpara vendimit të Fed-it pas më pak se dy javësh, më 27–28 tetor.

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