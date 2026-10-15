Nafta bie mbi 1 dollar të enjten: Brent në 104.67 dollarë, ndërsa tregjet peshojnë rreziqet në Hormuz dhe lehtësimin e mundshëm të sanksioneve
Çmimet e naftës u tërhoqën në tregtimin e hershëm të së enjtes, duke fshirë fitimet e ditës së mëparshme, ndërsa tregtarët u përpoqën të vlerësonin në të njëjtën kohë rrezikun për lundrimin në Ngushticën e Hormuzit dhe sinjalet për një lehtësim të mundshëm të sanksioneve. Siç njofton Reuters, kontratat e naftës Brent ranë me 1.39 dollarë, ose 1.31 për qind, në 104.67 dollarë për fuçi rreth orës 01:16 GMT, ndërsa nafta amerikane WTI zbriti me 1.02 dollarë, ose 1.07 për qind, në 94.07 dollarë, pasi të mërkurën kishte prekur nivelin më të lartë në tri javë.
Kthesa vjen vetëm një ditë pasi tregu ishte ngjitur nën ndikimin e sulmit të Huthive ndaj selisë së Saudi Aramco-s dhe të deklaratës së Iranit se po përdor taktika të reja kundër anijeve në Ngushticën e Hormuzit. Sipas zyrtarëve detarë, në 24 orët e fundit një anije kontejnerësh dhe një anije mallrash janë mbytur pranë ngushticës pasi u goditën me predha, ndërsa sulmet ndaj lundrimit në këtë rrugë ujore strategjike janë shtuar ndjeshëm gjatë 10 ditëve të fundit.
Në kahun tjetër të ekuacionit, një zyrtar amerikan tha të mërkurën se administrata e presidentit Donald Trump po shqyrton lehtësimin e sanksioneve për anijet e ashtuquajtura “shadow fleet”, të cilat kanë transportuar naftë nga Rusia, Irani dhe Venezuela. Ideja, sipas zyrtarit, është që këto anije të mund të përdoren për qarkullimin e “naftës legale”, në mënyrë që të zbuten kostot rekord të transportit, të rritura fort si pasojë e luftës me Iranin.
Presion mbi çmimet po ushtrojnë edhe të dhënat më të fundit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë për ofertën. Sipas agjencisë, prodhimi rus i naftës u rrit në shtator me 65,000 fuçi në ditë, në 8.43 milionë fuçi në ditë, ndonëse mbetet 870,000 fuçi në ditë nën nivelin e një viti më parë, ndërsa eksportet e prodhuesve të Gjirit u rritën me 4.4 milionë fuçi në ditë në shtator, duke arritur në rreth 75 për qind të niveleve të paraluftës.
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