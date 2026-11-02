Këshilli i Ministrave në Athinë: 90 objektiva deri në fund të mandatit dhe rregulla për inteligjencën artificiale në punë
Qeveria greke prezantoi 90 pika konkrete në 20 ministri — 27 brenda vitit 2026 dhe 63 në vitin 2027 — dhe gjashtë nisma ligjore, nga puna në platforma te shndërrimi i Policisë Gjyqësore në trupë të armatosur sigurie.
Këshilli i Ministrave i Greqisë u mblodh të hënën në Pallatin Maksimos nën kryesinë e kryeministrit Kyriakos Mitsotakis dhe miratoi hartën e rrugës së qeverisë deri në fund të mandatit. Sipas njoftimit të zëdhënësit të qeverisë Pavlos Marinakis, të cilin e përcjell edhe Hellas Journal, planifikimi përqendrohet në 90 objektiva konkretë në 20 ministri — 27 prej tyre brenda vitit 2026 dhe 63 në vitin 2027 — me piketa të përcaktuara për ndërhyrje që prekin ekonominë, përditshmërinë e qytetarëve, shërbimet publike dhe sigurinë e vendit. Prioritetet i prezantuan zëvendëskryeministri Kostis Hatzidakis, ministri i Shtetit Akis Skertsos dhe ministrat përkatës, ndërsa koordinimin e ka Sekretariati i Përgjithshëm i Koordinimit në Presidencën e Qeverisë.
Në ekonomi, plani përfshin projektligjin tatimor me masat e njoftuara në Panairin e Selanikut 2026, aktivizimin e Regjistrit të Pronësisë dhe të Menaxhimit të Pasurive të Paluajtshme, si dhe cikle të reja përforcimesh për investimet e mëdha, manifakturën dhe zinxhirin e furnizimit. Në punë parashikohen zgjerimi i Kartës Digjitale të Punës në sektorë të rinj dhe punësimi i subvencionuar i të papunëve në zonat malore dhe ishullore.
Ministrja e Punës Niki Kerameos prezantoi projektligjin për rregullat e përdorimit të inteligjencës artificiale në tregun e punës dhe mbrojtjen e punonjësve të platformave digjitale, me të cilin direktiva evropiane 2024/2831 përfshihet në të drejtën greke. Siç bën të ditur njoftimi qeveritar, projektligji synon transparencën dhe mbikëqyrjen njerëzore mbi vendimet e algoritmeve, përcaktimin e saktë të statusit të punësimit të atyre që punojnë përmes platformave dhe transparencën në zinxhirët e nënkontraktimit.
Ministri i Drejtësisë Giorgos Floridis prezantoi projektligjin që e shndërron Policinë Gjyqësore në trupë të veçantë të armatosur sigurie, me seli qendrore të sajën, grada dhe hierarki të posaçme për personelin me uniformë, ndërsa ministri i Zhvillimit Takis Theodorikakos paraqiti ndryshime në ligjin për zhvillimin, që pakësojnë burokracinë për planet e investimeve: kohëzgjatja e detyrimeve afatgjata të ndërmarrjeve ulet nga gjashtë në tre vjet për bizneset shumë të vogla dhe të vogla dhe në pesë vjet për ato të mesme dhe të mëdha, me përjashtim të turizmit, ku mbetet dhjetë vjet. Në mbledhje u prezantua edhe harmonizimi i legjislacionit grek me Kodin e rishikuar Botëror Antidoping të WADA-s.
Në strehim promovohen programi «Rinovo – Jep me qira» për banesat e zbrazëta dhe konkursi i parë për shfrytëzimin e kampeve të çaktivizuara për banesa të përballueshme; në mbrojtje parashikohen marrja e dy fregatave FDI, shtatë helikopterë MH-60R Romeo, rekrutimi i 1.000 ushtarakëve profesionistë dhe vënia në punë e fabrikës së mjeteve pa pilot në Malakasa, ndërsa në infrastrukturë — dorëzimi i 25 kilometrave të rrugëve anësore të Rethimnos dhe Heraklionit, ndërhyrje sigurie në 130 kilometra të aksit verior të Kretës dhe një tren i ri në linjën Athinë – Selanik.
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