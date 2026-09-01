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MLB

Milwaukee Brewers përballë Chicago Cubs në Wrigley: fillon seri katër ndeshjesh më 31 gusht 2026

· 2 min lexim

Sonte në Wrigley Field nis një seri katër ndeshjesh mes Milwaukee Brewers dhe Chicago Cubs, një përballje me pasoja të rëndësishme për pankinën e Ligës Kombëtare. Milwaukee hyn në këtë seri me bilancin 85-52, ndërsa Chicago shihet me 77-60, në një moment kur çdo fitore ose humbje mund të ndikojë në renditjen e përfundimtare.

Siç raporton Bleacher Report, Brewers do të kenë sërish në dispozicion reliever-in Abner Uribe, ndërsa skuadra ka sjellë në turne edhe JoJo Romero, që mbylli fazën e rehabilitimit. Po ashtu, pritet që rosterat të zgjerojnë nga 26 në 28 lojtarë më 1 shtator, me një kufi maksimal prej 27 pitcher-ash, dhe Chicago raportohet të bëjë promovimin e perspektivës së infield-it B.J. Murray në nivelet e larta very shpejt.

Chicago vjen pas disa seri të vështira dhe një periudhe ku goditjet e kundërshtarëve kanë vënë në vështirësi rotacionin e pitch-erëve; nga ana tjetër, Pete Crow-Armstrong po kalon një formë të shkëlqyer si sulmues. Shota Imanaga ka pasur problemet e tij me homerun-et kohët e fundit, ndërsa klubi ka bërë ndryshime në personel gjatë muajit, përfshirë largimin e Hoby Milner.

Seria në Wrigley pritet të ofrojë sqarime për garën e Wild Card dhe dinamikën e divisjonit në ditët e ardhshme; ekipet do të përballen jo vetëm për fitore të menjëhershme, por edhe për vendime rosteri që mund të përcaktojnë rrjedhën e fazës përfundimtare. Sipas Bleacher Report, kjo përballje mund të ketë implikime të drejtpërdrejta për pozicionet e postseason-it dhe për mënyrën se si skuadrat do të menaxhojnë stafin e lodhur për sulmues dhe pitch-erë.

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