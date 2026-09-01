Milwaukee Brewers përballë Chicago Cubs në Wrigley: fillon seri katër ndeshjesh më 31 gusht 2026
Sonte në Wrigley Field nis një seri katër ndeshjesh mes Milwaukee Brewers dhe Chicago Cubs, një përballje me pasoja të rëndësishme për pankinën e Ligës Kombëtare. Milwaukee hyn në këtë seri me bilancin 85-52, ndërsa Chicago shihet me 77-60, në një moment kur çdo fitore ose humbje mund të ndikojë në renditjen e përfundimtare.
Siç raporton Bleacher Report, Brewers do të kenë sërish në dispozicion reliever-in Abner Uribe, ndërsa skuadra ka sjellë në turne edhe JoJo Romero, që mbylli fazën e rehabilitimit. Po ashtu, pritet që rosterat të zgjerojnë nga 26 në 28 lojtarë më 1 shtator, me një kufi maksimal prej 27 pitcher-ash, dhe Chicago raportohet të bëjë promovimin e perspektivës së infield-it B.J. Murray në nivelet e larta very shpejt.
Chicago vjen pas disa seri të vështira dhe një periudhe ku goditjet e kundërshtarëve kanë vënë në vështirësi rotacionin e pitch-erëve; nga ana tjetër, Pete Crow-Armstrong po kalon një formë të shkëlqyer si sulmues. Shota Imanaga ka pasur problemet e tij me homerun-et kohët e fundit, ndërsa klubi ka bërë ndryshime në personel gjatë muajit, përfshirë largimin e Hoby Milner.
Seria në Wrigley pritet të ofrojë sqarime për garën e Wild Card dhe dinamikën e divisjonit në ditët e ardhshme; ekipet do të përballen jo vetëm për fitore të menjëhershme, por edhe për vendime rosteri që mund të përcaktojnë rrjedhën e fazës përfundimtare. Sipas Bleacher Report, kjo përballje mund të ketë implikime të drejtpërdrejta për pozicionet e postseason-it dhe për mënyrën se si skuadrat do të menaxhojnë stafin e lodhur për sulmues dhe pitch-erë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.