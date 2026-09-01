Allison Guerriero, gruaja që sinjalizoi FBI-në për Charles McGonigal, gjendet e vdekur në Florida
Vetëm disa orë para vdekjes, 52-vjeçarja kishte bërë dhjetëra postime kundër FBI-së. Babai i saj thotë se nuk beson se ajo mund t’i ketë dhënë fund jetës, ndërsa Roger Stone tregon se kishte shkëmbyer mesazhe pune me të po atë ditë. Policia e Boynton Beach thotë se deri tani nuk ka shenja të një akti kriminal dhe pret përfundimet e mjekësisë ligjore.
Vdekja e papritur e Allison Guerriero, ish-partneres së një prej zyrtarëve më të lartë të kundërzbulimit amerikan që është dënuar ndonjëherë për shkelje të lidhura me sigurinë kombëtare, ka hapur një kapitull të ri dhe të pazakontë në historinë e Charles McGonigal.
Guerriero, 52 vjeçe, u gjet e pajetë më 27 gusht në apartamentin e saj në Boynton Beach, në jug të Floridës. Lajmi u bë publik të hënën nga Daily Mail, ndërsa më pas u përhap në një numër të madh mediash. Ajo që e bën ngjarjen veçanërisht tërheqëse për opinionin është fakti se vetëm disa orë përpara vdekjes Guerriero kishte qenë jashtëzakonisht aktive në rrjetin X, ku vazhdonte fushatën e saj shumëvjeçare kundër McGonigal dhe kundër drejtuesve të tjerë të FBI-së.
Por përtej atmosferës së misterit që krijon historia, deri në mbrëmjen e 31 gushtit ekziston një fakt zyrtar që duhet mbajtur parasysh: policia nuk ka deklaruar se Guerriero është vrarë dhe nuk ka bërë publik asnjë element që të tregojë ndërhyrjen e një personi tjetër.
Një zëdhënës i Policisë së Boynton Beach ka thënë se, në këtë fazë, “nuk duket të ketë shenja të aktivitetit kriminal”. Hetimi vazhdon dhe shkaku i vdekjes pritet të përcaktohet nga zyra e mjekësisë ligjore.
Kjo do të thotë se fjala “misterioze”, e përdorur në titujt e mediave, përshkruan faktin se shkaku i vdekjes ende nuk dihet, jo se autoritetet kanë konstatuar një vrasje.
Policia mbërriti në orën 8:03 të mbrëmjes
Sipas informacionit të bërë publik, policia mori një telefonatë dhe mbërriti në apartamentin e Guerrieros në Boynton Beach rreth orës 20:03 të enjten, më 27 gusht.
Babai i saj, Bill Guerriero, 80 vjeç, ka thënë se familja ende nuk ka marrë një shpjegim për atë që ndodhi.
Ai nuk ka pretenduar se vajza e tij është vrarë. Përkundrazi, ka pranuar se vdekja mund të ketë ardhur edhe nga një aksident.
“Mund të ketë qenë një aksident. Mund të ketë rrëshqitur. Mund të ketë qenë çdo gjë”, tha ai, duke shtuar se familja pret certifikatën e vdekjes dhe rezultatet e mjekësisë ligjore.
Por ai ka kundërshtuar idenë se vajza e tij mund të ketë kryer vetëvrasje, duke thënë se kjo nuk përputhej me mënyrën se si ai e njihte atë.
Ky është, megjithatë, një vlerësim i familjes dhe jo një përfundim mjeko-ligjor. Deri tani nuk është bërë publik as shkaku dhe as mënyra zyrtare e vdekjes.
75 postime vetëm disa orë përpara vdekjes
Një nga elementet që ka tërhequr më shumë vëmendjen është aktiviteti i pazakontë i Guerrieros në rrjetet sociale gjatë ditës së fundit të jetës.
Sipas raportimeve, ajo publikoi rreth 75 postime në X gjatë së enjtes. Në njërin prej tyre shkruante shkurt:
“I hate the FBI” — “E urrej FBI-në”.
Në një video tjetër, e xhiruar ndërsa ecte në Boynton Beach, Guerriero fliste sërish për Charles McGonigal, por këmbëngulte që publiku të mos përqendrohej vetëm te emrat e njohur.
Mesazhi i saj, në thelb, ishte se McGonigal ishte tashmë një emër i njohur, ashtu si James Comey apo Christopher Wray, por publiku duhet të kërkonte edhe emrat e njerëzve brenda aparatit federal që nuk njiheshin publikisht.
Postimet janë interpretuar nga disa media si “mesazhe të fundit tronditëse”. Por ato, të paktën nga sa është publikuar, nuk përmbajnë ndonjë deklaratë të drejtpërdrejtë se Guerriero ndodhej në rrezik fizik apo se priste t’i ndodhte diçka.
Përkundrazi, ajo vazhdonte të merrej me temën që e kishte pushtuar publikisht prej vitesh: FBI-në, McGonigal dhe atë që ajo e konsideronte dështim të institucionit për të zbuluar më herët aktivitetet e një prej drejtuesve të tij.
Mesazhet me Roger Stone në ditën e fundit
Një detaj tjetër që është bërë publik lidhet me Roger Stone, aktivistin dhe strategun konservator, aleat i vjetër i Donald Trump.
Stone tha se kishte komunikuar me Guerrieron përmes mesazheve pikërisht ditën që ajo vdiq.
Sipas tij, komunikimi kishte të bënte me punë kërkimore dhe asgjë në mesazhet e Guerrieros nuk i kishte dhënë përshtypjen se ajo ndodhej në një gjendje të rënduar.
Stone tha se ajo dukej “në humor shumë të mirë” dhe se po e ndihmonte me kërkime.
Stone e përshkroi Guerrieron si një kërkuese të aftë, me njohje të shumta në botën e sigurisë, zbatimit të ligjit dhe inteligjencës.
Ai gjithashtu shprehu bindjen se ajo nuk do të kryente vetëvrasje, duke përmendur besimin e saj të fortë katolik dhe faktin se kishte kaluar më parë periudha shumë të vështira në jetë.
Guerriero kishte mbijetuar nga kanceri dhe kishte folur publikisht edhe për pasoja serioze shëndetësore e dëmtime fizike. Në shkrimet e veta ajo kishte përmendur trauma mjekësore, probleme financiare dhe vite të tëra konfliktesh ligjore e personale.
Këto të dhëna e bëjnë edhe më të domosdoshme pritjen e përfundimit të mjekësisë ligjore përpara çdo spekulimi mbi shkakun e vdekjes.
Kush ishte Allison Guerriero?
Emri i Allison Guerrieros hyri në historinë e çështjes McGonigal shumë përpara arrestimit të ish-zyrtarit të FBI-së.
Ajo kishte përvojë në sektorin privat të sigurisë dhe kishte punuar me kompani e organizata që kishin marrëdhënie me agjenci të zbatimit të ligjit.
Në vitin 2017 ajo nisi një marrëdhënie me Charles McGonigal, në atë kohë shef i kundërzbulimit në zyrën e FBI-së në New York, një prej posteve më të ndjeshme në sistemin amerikan të sigurisë.
McGonigal kishte përgjegjësi mbi çështje kundërspiunazhi, agjentë të huaj dhe operacione të lidhura me sigurinë kombëtare.
Guerriero tregoi më vonë se McGonigal e kishte bërë të besonte se martesa e tij po përfundonte dhe se do të divorcohej.
Të dy kalonin pjesën më të madhe të kohës në apartamentin e tij në Park Slope, Brooklyn.
Por me kalimin e muajve, sipas Guerrieros, ajo filloi të vërente gjëra që nuk i dukeshin normale.
Çanta me para në apartament
Një nga episodet më të famshme të rrëfyera prej saj ndodhi në vjeshtën e vitit 2017.
Guerriero tregoi se një mëngjes pa në apartamentin e McGonigal një qese me tufa kartëmonedhash të lidhura me llastik.
Kur e pyeti nga kishin ardhur paratë, sipas versionit të saj, McGonigal i tha se kishte fituar një bast në një ndeshje bejsbolli.
Në atë kohë ajo nuk i kushtoi rëndësinë që do t’i jepte më vonë.
Por dokumentet gjyqësore amerikane treguan më pas një fakt domethënës.
Më 5 tetor 2017, McGonigal mori rreth 80,000 dollarë cash nga një person me origjinë shqiptare i identifikuar në dokumentet gjyqësore si “Personi A”. Më vonë ai mori edhe dy këste të tjera, rreth 80,000 dhe 65,000 dollarë, duke e çuar shumën totale në 225,000 dollarë.
Guerriero më vonë dyshoi se paratë që kishte parë mund të kishin lidhje me ato pagesa.
Megjithatë, nuk ka një dokument publik që të provojë se paratë që Guerriero pa në apartament ishin pikërisht të njëjtat 80,000 dollarë. Lidhja kohore është e fortë, por duhet trajtuar si dyshim i saj, jo si fakt i provuar.
Telefoni i dytë dhe WhatsApp-i
Guerriero kujtoi edhe një episod tjetër.
Sipas saj, pasi FBI u kërkoi punonjësve të hiqnin WhatsApp-in nga telefonat zyrtarë, McGonigal bleu një iPhone të dytë dhe e përdorte kryesisht për aplikacionin e komunikimeve të koduara.
Ajo tha se nuk e dinte me kë komunikonte. McGonigal, sipas saj, i shpjegonte se telefoni i nevojitej për të mbajtur kontakte me burimet e tij.
Vetëm më vonë, pasi marrëdhënia e tyre kishte marrë fund, episodet që në fillim dukeshin të izoluara filluan t’i dukeshin Guerrieros pjesë e të njëjtit mozaik.
Nga ish-e dashur në person që alarmoi FBI-në
Guerriero ka këmbëngulur gjatë gjithë viteve të fundit se vendimi për të folur kundër McGonigal nuk ishte thjesht hakmarrje e një ish-partnereje.
Në një shkrim të saj të marsit 2026 ajo kundërshtoi publikisht versionin se e kishte denoncuar sepse McGonigal e kishte braktisur.
Sipas saj, ishte ajo që kishte përfunduar marrëdhënien pasi kishte krijuar bindjen se diçka nuk shkonte.
Raportimet e vitit 2023 tregojnë se Guerriero dërgoi një email te një drejtues i FBI-së ku përshkruante marrëdhënien dhe një pjesë të shqetësimeve që kishte për McGonigal, përfshirë aktivitetet e tij të lidhura me Shqipërinë.
Vite më vonë, agjentët federalë u paraqitën te ajo dhe e pyetën rreth McGonigal.
Për këtë arsye, Guerriero e përshkruante veten si personin që e kishte “dorëzuar” McGonigal te FBI.
Megjithatë, nuk ka prova publike që denoncimi i saj ishte i vetmi shkak që çoi në hetimin dhe arrestimin e McGonigal. Më e saktë është të thuhet se informacionet e saj u bënë pjesë e tablosë që më vonë doli në hetimet dhe raportimet mbi ish-zyrtarin.
Madje, regjistri zyrtar i kërkesave FOIA të FBI-së tregon se më 2023 u kërkuan edhe të dhënat e telefonatave dhe mesazheve midis McGonigal dhe Guerrieros, çka dëshmon interesin zyrtar për marrëdhënien e tyre.
Dy dosjet që rrëzuan një nga njerëzit më të fuqishëm të FBI-së
Charles McGonigal nuk u dënua për spiunazh apo tradhti, ndonëse Guerriero e quante vazhdimisht “tradhtar” dhe shprehte bindjen e saj se sjellja e tij ishte shumë më e rëndë se akuzat e ngritura.
Ai u dënua në dy çështje të ndryshme federale.
Në New York, McGonigal pranoi fajësinë për komplot për të shkelur sanksionet amerikane ndaj oligarkut rus Oleg Deripaska dhe për pastrim parash.
Departamenti i Drejtësisë tha se, pasi kishte punuar vetë në hetimin e oligarkëve rusë, McGonigal u angazhua pas largimit nga FBI për t’i ofruar shërbime Deripaskës, i cili ishte nën sanksione amerikane.
Në dhjetor 2023 ai u dënua me 50 muaj burg.
Çështja e dytë lidhej me Shqipërinë.
Në shkurt 2024, një gjykatë federale në Washington e dënoi McGonigal me 28 muaj të tjerë burg, që do të kryheshin pas dënimit të parë.
Ai kishte pranuar se kishte fshehur nga FBI marrjen e 225,000 dollarëve cash nga një person me lidhje me Shqipërinë dhe se kishte fshehur marrëdhënie, udhëtime dhe kontakte të huaja ndërsa ishte ende një nga drejtuesit më të lartë të kundërzbulimit amerikan.
Në total, dënimet arrinin në 78 muaj, ose gjashtë vjet e gjashtë muaj.
Lidhja me Shqipërinë
Për publikun shqiptar, Guerriero ka një rëndësi të veçantë sepse ajo foli shumë herët për udhëtimet e McGonigal në Shqipëri dhe për kontaktet e tij me kryeministrin Edi Rama.
Në intervistat e saj, ajo deklaroi se McGonigal i kishte thënë se do të udhëtonte në Shqipëri për t’u takuar me Ramën dhe se kishte folur për të si një mik.
Dokumentet zyrtare amerikane vërtetuan më pas se McGonigal kishte një marrëdhënie të vazhdueshme me kryeministrin shqiptar dhe se kishte dështuar ta raportonte siç duhej një takim me Ramën gjatë udhëtimit të tij në Shqipëri.
Dokumentet tregojnë gjithashtu se McGonigal mori 225,000 dollarë nga “Personi A”, një qytetar amerikan me origjinë shqiptare që kishte punuar dekada më parë për shërbimin shqiptar të inteligjencës.
Në aktakuzë përmendej edhe një person tjetër shqiptar, ish-zyrtar i lartë që kishte shërbyer si këshilltar informal i kryeministrit.
McGonigal zhvilloi udhëtime në Shqipëri dhe Kosovë, takime me zyrtarë dhe kontakte që, sipas drejtësisë amerikane, nuk i deklaroi siç kërkonin rregullat e FBI-së.
Çështja mori një dimension edhe më serioz sepse McGonigal, ndërsa kishte marrë paratë, përdori pozicionin e tij në FBI në çështje ku personat me të cilët kishte marrëdhënie private kishin interesa.
Edi Rama nuk u akuzua nga drejtësia amerikane
Për të shmangur një keqinterpretim të rëndësishëm: Edi Rama nuk ishte i pandehur në çështjen McGonigal dhe nuk u akuzua nga Departamenti amerikan i Drejtësisë për marrjen apo dhënien e parave McGonigal.
Emri dhe posti i kryeministrit shqiptar shfaqeshin në dokumentet e gjykatës sepse McGonigal kishte zhvilluar takime me të dhe nuk i kishte deklaruar ato siç kërkohej nga rregullat e FBI-së.
Rama ka deklaruar vazhdimisht se çështja penale kundër McGonigal nuk implikonte atë në ndonjë vepër penale.
Kjo është një vijë dalluese e rëndësishme midis asaj që vërtetuan gjykatat për McGonigal dhe pretendimeve politike që çështja prodhoi më pas në Shqipëri.
Guerriero nuk ishte shkëputur kurrë nga historia McGonigal
Edhe pasi proceset penale përfunduan, Guerriero vazhdoi ta ndiqte historinë pothuajse me obsesion.
Në Substack-un e saj ajo shkruante rregullisht për McGonigal, FBI-në, kundërzbulimin dhe çështjet që, sipas saj, drejtësia amerikane nuk i kishte hetuar deri në fund.
Në mars të këtij viti ajo shkroi një tekst të gjatë për arsyet pse ishte larguar nga McGonigal dhe pse më vonë kishte vendosur të fliste.
Vetëm tre javë përpara vdekjes, më 9 gusht, ajo publikoi një tjetër shkrim të gjatë me titull “The Case Study”, duke komentuar faktin se rasti McGonigal ishte kthyer në material studimor për profesionistët amerikanë të sigurisë.
Ajo vazhdonte ta konsideronte dënimin e McGonigal tepër të butë.
Sipas Roger Stone, edhe në ditët e fundit Guerriero ishte ende e zemëruar sepse, në bindjen e saj, McGonigal duhej të ishte përballur me akuza shumë më të rënda.
Por kjo ishte bindja personale e Guerrieros. McGonigal nuk u akuzua dhe nuk u dënua për tradhti apo spiunazh.
Një histori që tani ka dy pyetje krejt të ndryshme
Vdekja e Allison Guerriero ka rrezik të bashkojë dy pyetje që duhet të mbeten të ndara.
E para është pyetja historike: çfarë roli luajti ajo në zbulimin e jetës së dyfishtë të Charles McGonigal?
Për këtë kemi tashmë shumë informacion. Guerriero ishte shumë pranë tij gjatë periudhës kur ai mori paratë e fshehta, pa sjellje që më vonë i konsideroi të dyshimta, raportoi shqetësimet e saj dhe u intervistua nga autoritetet. Një pjesë e episodeve që ajo kishte përshkruar gjetën më vonë paralele në dokumentet zyrtare të çështjes.
Pyetja e dytë është shumë më e re dhe shumë më konkrete: nga se vdiq Allison Guerriero më 27 gusht 2026?
Për këtë, sot, nuk kemi ende një përgjigje.
Nuk ka një shkak zyrtar të bërë publik. Nuk ka një deklaratë të policisë për vrasje. Nuk ka një përfundim zyrtar për vetëvrasje. Nuk është publikuar raporti përfundimtar i mjekësisë ligjore.
Ka një grua 52-vjeçare që ishte aktive në publik vetëm disa orë përpara vdekjes; një baba që thotë se vajza e tij nuk do të vriste veten; një mik, Roger Stone, që thotë se kishte shkëmbyer mesazhe pune me të dhe se ajo dukej në gjendje të mirë; dhe një polici që, të paktën deri tani, thotë se nuk sheh shenja të një akti kriminal.
Kaq dihet me siguri.
Gjithçka tjetër duhet të presë autopsinë.
Historia e Allison Guerrieros është tashmë mjaft e jashtëzakonshme edhe pa teori konspirative: ajo ishte partnerja e njeriut që drejtonte kundërzbulimin e FBI-së në New York; pa nga afër një mënyrë jetese dhe disa sjellje që më vonë i ngritën dyshime; paralajmëroi njerëz brenda sistemit; McGonigal përfundoi i arrestuar, pranoi fajësinë në dy çështje dhe u dënua me gjashtë vjet e gjysmë burg; ndërsa Shqipëria dhe kontaktet e tij me zyrtarë shqiptarë u bënë pjesë e një prej skandaleve më të pazakonta në historinë moderne të FBI-së.
Tani Guerriero ka vdekur papritur.
Por në një histori që ka qenë e mbushur që në fillim me sekrete, para cash, kundërspiunazh, oligarkë rusë, udhëtime të padeklaruara dhe kontakte politike, pikërisht për këtë arsye kërkohet më shumë kujdes se zakonisht: misteri nuk është provë dhe dyshimi nuk është fakt. Derisa mjekësia ligjore të flasë, shkaku i vdekjes së Allison Guerriero mbetet thjesht i panjohur.
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