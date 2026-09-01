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Sporti

Kristjan Asllani largohet nga Interi, mesfushori i Kombëtares shqiptare huazohet te Al Jazira në Emiratet e Bashkuara Arabe

· 4 min lexim

Mesfushori i Kombëtares shqiptare Kristjan Asllani do ta vazhdojë karrierën në Emiratet e Bashkuara Arabe. Futbollisti 24-vjeçar është transferuar nga Interi te Al Jazira Club, një nga klubet e njohura të Abu Dhabit, në formën e huazimit për sezonin e ri.

Transferimi, i zyrtarizuar më 29 gusht 2026, është pasqyruar nga media të njohura ndërkombëtare sportive, mes tyre Football Italia dhe Goal.com.

Al Jazira e prezantoi shqiptarin si lojtarin e saj të ri me numrin 23, ndërsa mediat italiane raportojnë se marrëveshja është një huazim i thjeshtë, pa një klauzolë të konfirmuar për blerjen përfundimtare të kartonit në fund të sezonit. Asllani vazhdon të jetë nën kontratë me Interin deri në qershor të vitit 2028.

Largimi nga Milano vjen pas një periudhe kur mesfushori shqiptar nuk arriti të siguronte një rol të qëndrueshëm në formacionin e Interit. Klubi italian e kishte marrë Asllanin në vitin 2022 dhe gjatë katër viteve ai regjistroi 99 paraqitje, duke shënuar katër gola dhe dhënë pesë asistime.

Pavarësisht numrit të konsiderueshëm të ndeshjeve, shqiptari e pati të vështirë të fitonte një vend të përhershëm si titullar. Në sezonin e kaluar Interi e huazoi fillimisht te Torino dhe më pas te Besiktas, por as këto dy eksperienca nuk sollën kthesën që pritej në karrierën e tij.

Football Italia shkruan se Interi kishte shpresuar ta shiste përfundimisht Asllanin gjatë merkatos së kësaj vere, për të krijuar të ardhura që do të përdoreshin për përforcime të tjera. Mungesa e një oferte që plotësonte kërkesat e klubit solli, në fund, zgjedhjen e një huazimi tjetër.

Kalimi në Emiratet e Bashkuara Arabe përbën një ndryshim të madh për një futbollist që deri tani e kishte zhvilluar pothuajse të gjithë karrierën në futbollin evropian. Asllani u formua te Empoli dhe konsiderohej një nga talentet më premtuese të brezit të tij kur Interi vendosi ta merrte në Milano.

Në Itali, megjithatë, konkurrenca për pozicionin e tij ishte jashtëzakonisht e fortë. Ai nuk arriti të shndërrohej në pasardhësin e Marcelo Brozović-it apo në një titullar të padiskutueshëm të mesfushës zikaltër, ndërsa sezonet e fundit e gjetën gjithnjë e më larg planeve kryesore të klubit.

Për Shqipërinë, transferimi ka rëndësi edhe për shkak të rolit të Asllanit në Kombëtare. Në moshën 24-vjeçare ai mbetet një nga futbollistët shqiptarë me përvojën më të madhe në një klub të nivelit të lartë evropian dhe vazhdimësia e tij sportive është me interes të drejtpërdrejtë për trajnerin e ekipit kombëtar.

Te Al Jazira, shqiptari pritet të ketë pikërisht atë që i ka munguar në Milano: më shumë minuta loje dhe një rol qendror në skuadër. Për të, sezoni në Abu Dhabi mund të jetë një mundësi për të rifituar ritmin dhe statusin e një titullari të rregullt.

Por transferimi mbetet edhe një pikë kthese në karrierën e tij. Në moshën kur shumë futbollistë synojnë të konsolidohen në kampionatet më të mëdha të Evropës, Asllani largohet përkohësisht nga Serie A për të provuar një eksperiencë në Lindjen e Mesme.

Në fund të sezonit, nëse marrëveshja mbetet pa opsion blerjeje, ai do të duhet të rikthehet te Interi, ku kontrata i vazhdon edhe për dy vite të tjera. Kjo e bën sezonin me Al Jazira jo vetëm një aventurë të re, por ndoshta edhe një nga periudhat më vendimtare për drejtimin që do të marrë pjesa tjetër e karrierës së tij.

Lexo shkrimin në Football Italia

Lexo raportimin e Goal.com

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