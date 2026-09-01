Një kontratë rekord 8-vjeçare prej 163.2 milionë dollarësh e Cale Makar, e domosdoshme për Avalanche
Colorado Avalanche firmosën me mbrojtësin e tyre të yllit, Cale Makar, një kontratë tetëvjeçare me vlerë totale 163.2 milionë dollarë, që hyn në fuqi sezonin e ardhshëm. Mesatarja vjetore e kësaj marrëveshjeje është 20.4 milionë dollarë, duke e bërë atë kontratën më të lartë në historinë e sportit.
Siç raporton nhl, kjo nënshkrim vjen brenda një periudhe kur klubi ka lidhur kontrata të gjata edhe me të tjerë lojtarë kyç: Martin Nečas nënshkroi tetëvjeçare prej 92 milionë dollarësh më 30 tetor 2025 (AAV 11.5 milionë), ndërsa Nathan MacKinnon është në vitin e katërt të një kontrate tetëvjeçare prej 100.8 milionë dollarësh (AAV 12.6) që nis më 20 shtator 2022. Së bashku, këto tre kontrata përbëjnë rreth 44.5 milionë dollarë në pagë vjetore, ose afërsisht 39.2% të kufirit të parashikuar të pagave për sezonin 2027-28 (limit i sipërm 113.5 milionë dollarë), kur hyn në fuqi kontrata e Makar.
Presidenti i operacioneve hokejistike, Joe Sakic, mbrojti vendimin duke theksuar se pa lojtarë të nivelit të lartë është shumë më e vështirë të fitosh tituj. Ai vuri në dukje se skuadra duhet të ketë thellësi dhe shëndet të mirë të lojtarëve në momentin decisiv dhe se mungesa e yjeve kur vijnë ndeshjet vendimtare do ta bëjë objektivin më të vështirë të arritshëm.
Sakic, vetë një kampion i dyfishtë i Kupës Stanley si lojtar dhe menaxher i përgjithshëm kur Avalanche fituan titullin e fundit në 2022, përmendi edhe rëndësinë e të pasurit lojtarë “gjeneratë” të lidhur afatgjatë për të lehtësuar vendimet e tjera të klubit. Në sezonin e fundit të plotë, Makar u shpall lojtari më i vlefshëm i play-off-it, duke siguruar trofeun Conn Smythe me 29 pikë (8 gola, 21 asistime) në 20 ndeshje, ndërsa MacKinnon ishte një nga liderët e skuadrës me 13 gola dhe 24 pikë në po të njëjtat 20 ndeshje.
Gjatë sezonit të rregullt Avalanche morën Presidents’ Trophy me rekord 55-16-11 dhe më pas eliminuan Los Angeles Kings me 4-0 në raundin e parë. Megjithatë, Makar pësoi një dëmtim të pjesës së sipërme të trupit gjatë raundit të dytë kundër Minnesota Wild dhe mungesa e tij në fillim të finales së Konferencës Perëndimore ndaj Vegas Golden Knights ndikoi në disfatin 0-2 dhe më pas në eliminimin me sweep nga Vegas, që përfundoi më pas finalen ndaj Carolina Hurricanes.
Makar vetë tha se nënshkrimi tetëvjeçar i jep lojtarit dhe organizatës qartësi dhe stabilitet për të synuar suksese afatgjata. Ai theksoi dëshirën për të fituar përsëri dhe shpjegoi se një kontratë e gjatë i mundëson të fokusohet në arritjen e objektivave të klubit gjatë periudhës së ardhshme.
Sipas nhl, për Avalanche ky lloj angazhimi financiar ndaj dy lojtarëve kryesorë krijon hapësirë më të madhe për të ndërtuar një skuadër konkurruese rreth tyre dhe për të planifikuar me prioritet arritjen e titujve në vitet e ardhshme.
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