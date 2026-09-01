Greqi, arrestohet një 32-vjeçare shqiptare: dyshohet se vodhi bizhuteri me vlerë 40 mijë euro në shtëpitë ku punonte
Një grua 32-vjeçare, e identifikuar nga mediat greke si shtetase shqiptare, është arrestuar në zonën e Ekalisë, në periferi të Athinës, nën akuzën se ka vjedhur sistematikisht para dhe bizhuteri me vlerë të madhe nga shtëpitë ku punonte si ndihmëse shtëpiake.
Rasti është raportuar më 31 gusht 2026 nga disa media greke, mes tyre Athens News, eKathimerini, SKAI dhe Ethnos, duke iu referuar policisë greke.
Sipas policisë, 32-vjeçarja u arrestua mëngjesin e 27 gushtit nga efektivët e Departamentit të Hetimit të Krimeve të Kifisias. Ajo dyshohet për vjedhje të përsëritura dhe profesionale, si dhe për mosbindje ndaj policisë gjatë ndalimit.
Hetuesit kanë dokumentuar deri tani të paktën dy raste, në Ekali dhe Agia Paraskevi, dy zona të Athinës ku gruaja kishte punuar në banesa private. Sipas autoriteteve, ajo shfrytëzonte besimin e punëdhënësve dhe aksesin e lirë që kishte në ambientet e shtëpive për të marrë bizhuteri dhe sende me vlerë. Dëmi i dokumentuar deri tani arrin rreth 40 mijë euro.
Policia dyshon se aktiviteti i saj kishte nisur të paktën në janar 2025, çka do të thotë se hetimi po shqyrton një periudhë prej rreth një viti e gjysmë.
Një nga elementet që ka tërhequr vëmendjen e mediave greke është përdorimi i identiteteve të rreme. Sipas hetimit, 32-vjeçarja prezantohej me të dhëna të ndryshme personale për ta bërë më të vështirë identifikimin dhe lokalizimin e saj në rast denoncimi.
Athens News, duke cituar raportime të mediave të tjera greke, shkruan se ajo në një rast ishte prezantuar si italiane. Një prej familjeve që e kishte punësuar tregoi se gruaja ishte paraqitur si një nënë që jetonte në Gerakas dhe kishte fituar shpejt besimin e familjes.
Sipas të njëjtit rrëfim, dyshimet lindën pasi nga shtëpia filluan të mungonin para dhe sende me vlerë. Familja kishte vendosur qëllimisht një portofol me para në një dhomë për të kontrolluar dyshimet, ndërsa pas një prej vizitave të gruas portofoli nuk u gjet më. Më vonë u konstatua se mungonin edhe bizhuteri.
Gjatë kontrollit policor, e dyshuara thuhet se refuzoi të bashkëpunonte me efektivët. Në kontrollin e saj personal dhe të banesës u sekuestrua një telefon celular që pritet të shqyrtohet në kuadër të hetimit.
32-vjeçarja është dërguar përpara prokurorit kompetent, ndërsa policia po heton nëse ka raste të tjera të ngjashme që ende nuk janë denoncuar ose lidhje të mundshme me persona të tjerë.
Çështja ka marrë hapësirë të konsiderueshme në mediat greke për shkak të vlerës së sendeve të vjedhura dhe mënyrës së dyshuar të veprimit, ku marrëdhënia e besimit me familjet përdorej për të siguruar hyrje të pakufizuar në banesa.
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