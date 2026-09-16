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NBA

Një kontratë njëvjeçare me John Konchar, Knicks forcojnë thellësinë në krah

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New York Knicks nënshkruan me përvojën e pjesës së përparme John Konchar me një kontratë njëvjeçare, duke i shtuar skuadrës një alternativë mbrojtëse në krah dhe më shumë thellësi për sezonin e ardhshëm. Për shkak të dendurisë së grupit në pozicionet e guardëve dhe small forward, pritet që ai të luajë rol rotues më shumë se të ketë ngarkesë titullari.

Siç raporton Bleacher Report, lista e përditësuar e thellësisë së Knicks është: PG: Jalen Brunson; Miles McBride; Jose Alvarado; Tyler Kolek. SG: Josh Hart; Jordan Clarkson. SF: Mikal Bridges; Landry Shamet; John Konchar. PF: OG Anunoby; Mohamed Diawara; Pacôme Dadiet. C: Karl-Anthony Towns; Andre Drummond.

Konchar, 30 vjeç, luajti 56 ndeshje sezonin e kaluar për Memphis Grizzlies dhe Utah Jazz, me mesatare 4.4 pikë, 4.9 kërcime dhe 2.1 asistime për ndeshje, duke shënuar 47.2 për qind nga loja dhe 28.3 për qind nga trepikëshi. Në karrierë ai ka mesatare 4.3 pikë për ndeshje, kryesisht si lojtar rotues te Grizzlies para periudhës së shkurtër me Utah. Miami Heat, Orlando Magic dhe Toronto Raptors ishin gjithashtu të interesuar për shërbimet e tij, por ai vendosi të bashkohej me kampionët në fuqi.

Nevoja për një qendër të tretë te Knicks mbetet e hapur, por nënshkrimi i Konchar pritet të konsolidojë konturet e listës përveç në rast të një shkëmbimi eventual, sipas Bleacher Report.

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