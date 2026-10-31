Khamenei urdhëron përgjigje të menjëhershme pa kufizime gjeografike ndaj çdo kërcënimi
Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Mojtaba Khamenei, ka urdhëruar komandantët e lartë të forcave të armatosura që çdo nivel dhe çdo lloj kërcënimi nga armiku të marrë një përgjigje të menjëhershme dhe efektive, pa kufizime gjeografike, siç njofton Al Jazeera duke iu referuar deklaratës së zyrës së tij pas takimit të së shtunës me komandantët.
Sipas deklaratës, Khamenei theksoi se gatishmëria e mençur luftarake për një përballje të fuqishme me armiqtë është një kërkesë themelore e parandalimit maksimal. Nëse armiqtë do të rifillonin sulmet ushtarake apo terroriste, do të jenë forcat e armatosura iraniane dhe kombi iranian ata që do të përcaktojnë kohën dhe kushtet për t’u dhënë fund atyre sulmeve, thuhet në deklaratë.
Në urdhrat strategjikë përfshihet edhe përditësimi i “bankës së objektivave”, në mënyrë që të gjitha llojet e aseteve të prekshme dhe të paprekshme të Shteteve të Bashkuara dhe të Izraelit të jenë brenda rrezes së veprimit të forcave iraniane. Khamenei kërkoi gjithashtu forcimin e arkitekturës së informacionit ushtarak, thellimin e mbrojtjes vendase në doktrinë dhe taktikë, si dhe rritjen e aftësive mbrojtëse e të sigurisë me teknologji të reja.
Gjatë takimit, shefi i Shtabit të Përbashkët, gjeneralmajor Ali Abdollahi, komandanti i Ushtrisë, gjeneralmajor Amir Hatami, dhe komandanti i Gardës Revolucionare, gjeneralmajor Ahmad Vahidi, raportuan për gatishmërinë e lartë përgjatë bregdetit të Gjirit Persik, në Ngushticën e Hormuzit dhe Detin e Omanit, si dhe në kufijtë veriperëndimorë dhe juglindorë. Komandantët raportuan, sipas deklaratës, një rritje disa-fish të prodhimit të municioneve dhe të armëve të zbulimit, mbështetjes dhe luftimit.
Urdhrat vijnë ndërsa në rajon rritet frika për një rifillim të luftës pas zgjedhjeve afatmesme amerikane të 3 nëntorit dhe ndërsa ndërmjetësit katarikë dhe pakistanezë vazhdojnë përpjekjet për një marrëveshje mes Uashingtonit dhe Teheranit. Vetëm një ditë më parë, ushtria iraniane kishte paralajmëruar se çdo sulm i ri amerikan do ta përhapte zjarrin e luftës në një zonë shumë më të gjerë.
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