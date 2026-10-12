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Brumëra

Kifle të buta shtëpiake me gjalpë dhe susam — brumëra të shijshme për mëngjes

Kifle të buta, të pjekura në furrë me shije gjalpi dhe susam sipër — receta e thjeshtë shtëpiake për mëngjesin dhe kafen e mëngjesit.

· 2 min lexim

Kiflet janë ndër brumërat më të dashura të kuzhinës ballkanike — të buta, pak të ëmbla dhe ideale për mëngjes. Kjo recetë shtëpiake përgatitet me pak përbërës dhe jep kifle të arta e të shijshme.

Përbërësit (rreth 20 kifle):

• 500 g miell
• 250 ml qumësht i vakët
• 80 g gjalpë i shkrirë
• 2 lugë gjelle sheqer
• 1 lugë çaji kripë
• 1 vezë
• 7 g maja e thatë buke (1 pako)
• 1 lugë gjelle susam për sipër
• 1 e verdhë veze për lyerje

Hapat e përgatitjes:

1. Tretni majanë dhe sheqerin në qumështin e vakët dhe lini 10 minuta derisa të shkumëzojë.
2. Në një enë të madhe bashkoni miellin, kripën, vezën, gjalpin e shkrirë dhe qumështin me maja. Gatuani brumin 8–10 minuta derisa të bëhet i butë dhe elastik.
3. Mbuloni brumin dhe lini të fermentohet në vend të ngrohtë rreth 1 orë, derisa të dyfishohet në vëllim.
4. Ndani brumin në toptha të vegjël, formoni kiflet duke i rrotulluar si konë dhe vendosini në tepsi me letër pjekje.
5. Lini 15 minuta të fryhen, lyeni me të verdhën e vezës dhe spërkatni susam.
6. Piqni në furrë të parangrohur në 180°C për rreth 20 minuta, derisa të marrin ngjyrë të artë.

Koha e përgatitjes: rreth 25 minuta + 1 orë fermentim. Koha e pjekjes: rreth 20 minuta. Porcionet: rreth 20 kifle.

Këshillë: Kiflet mbahen të buta 2–3 ditë në enë të mbyllur; mund të mbushen edhe me reçel, çokollatë ose djathë.

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