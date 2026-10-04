Kimbap koreane — rollet e orizit me perime dhe vezë
Rollet ikonike koreane të orizit të mbështjellë me alga deti, të mbushura me perime krokante, vezë të rrahura dhe ton — një pjatë e lehtë dhe plot shije për piknik, mëngjes apo darkë.
Kimbap (ose gimbap) është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës koreane: role orizi të mbështjellë me alga deti nori, të mbushura me perime krokante, vezë të rrahura dhe ton. Është një pjatë praktike që serviret e ftohtë ose në temperaturë dhome, e përshtatshme për piknik, mëngjes apo darkë të lehtë.
PËRBËRËSIT (për 4–6 persona, rreth 30–35 feta):
- 3 gota oriz për sushi (me kokërr të shkurtër), i zier
- 5 fletë alge nori
- 3 vezë, të rrahura
- 1 karrotë, e prerë në shirita të holla
- 1 kastravec, i prerë në shirita
- 100 g spinaq i zier, i shtrydhur mirë
- 1 kuti ton në vaj, e shtrydhur
- 2 lugë gjelle vaj susami
- 1 lugë gjelle farë susami
- Kripë sipas shijes
- 1 lugë gjelle uthull orizi (opsionale)
- Salcë soje për servirje
HAPAT E PËRGATITJES:
- Ziej orizin sipas udhëzimeve, lere të ftohet pak dhe përzieje me vajin e susamit, farat e susamit, pak kripë dhe uthullin e orizit.
- Rrih vezët me pak kripë dhe skuqi në tigan të nxehtë me pak vaj si një omletë të hollë; më pas preji në shirita.
- Skuq shiritat e karrotës në pak vaj derisa të zbuten; spinaqin zije 1 minutë në ujë të vluar dhe shtrydhe mirë ujin.
- Vendos fletën e nori mbi rrogozin e bambu (anën shkëlqyese poshtë) dhe shtro një shtresë të hollë orizi, duke lënë rreth 2–3 cm bosh në skajin e sipërm.
- Vendos në mes shiritat e vezës, karrotës, kastravecit, spinaqit dhe tonin.
- Mbështill fort me ndihmën e rrogozit, duke lagur skajin e lirshëm me pak ujë që të ngjitet.
- Prej rolin në feta rreth 2 cm me një thikë të mprehtë (lye thikën me pak vaj susami që të mos ngjitet orizi). Servir me salcë soje.
KOHA DHE PORCIONET:
Përgatitja 30 minuta, gatimi 25 minuta. Mjafton për 4–6 persona.
Tema: kimbap kuzhina koreane meze oriz
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