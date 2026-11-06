☀️
Tiranë 17°C · Kthjellët 06 Nëntor 2026
S&P 500 7,354 ▼4.36%
DOW 51,523 ▼3.44%
NASDAQ 24,315 ▼5.52%
NAFTA 89.15 ▼1.51%
ARI 4,083 ▼0.74%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708 EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708
₿ CRYPTO
BTC $76,208 ▼ -5.23% ETH $2,240 ▼ -7.37% XRP $1.2009 ▼ -8.99% SOL $90.1500 ▼ -6.9%
S&P 500 7,354 ▼4.36 % DOW 51,523 ▼3.44 % NASDAQ 24,315 ▼5.52 % NAFTA 89.15 ▼1.51 % ARI 4,083 ▼0.74 % S&P 500 7,354 ▼4.36 % DOW 51,523 ▼3.44 % NASDAQ 24,315 ▼5.52 % NAFTA 89.15 ▼1.51 % ARI 4,083 ▼0.74 %
EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708 EUR/USD 1.1230 EUR/GBP 0.8341 EUR/CHF 0.9162 EUR/ALL 90.9375 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5811 EUR/TRY 56.2509 EUR/JPY 177.22 EUR/CAD 1.5708
06 Nën 2026
Breaking
Mbrojtja, investimet dhe siguria – Ambasadori amerikan ndan prioritetet e misionit të tij në Tiranë Progres-raporti i KE-së për Shqipërinë, gjyqtarët dhe prokurorët: Të zbatohen pa vonesë rekomandimet Wizz Air zgjeron praninë në Shqipëri, shton avionin e 15-të dhe rrit kapacitetin në 9 milionë vende në vitin 2027 I dënuar me 9 vite burg në Itali për shfrytëzim prostitucioni, arrestohet 71-vjeçari në Vaun e Dejës (EMRI) Bllokuan rrugën dhe penguan qarkullimin e automjeteve gjatë tubimit të djeshëm në Tiranë, policia vendos 12 gjoba
Menu
Bota

OpenAI: Nuk do ketë më marrëveshje me zyrtarët publikë për projektet e ardhshme të qendrave të të dhënave

· 2 min lexim

OpenAI, kompania që qëndron pas ChatGPT, ka njoftuar se nuk do të përdorë më marrëveshje konfidencialiteti (NDA) me zyrtarët publikë për projektet e ardhshme të qendrave të të dhënave, në një kohë kur në SHBA po shtohen shqetësimet për ndikimin mjedisor dhe ekonomik të infrastrukturës së inteligjencës artificiale.

Vendimi vjen pas rritjes së kundërshtimeve ndaj ndërtimit të qendrave të mëdha të të dhënave në disa shtete dhe komunitete lokale amerikane, ku shqetësimet kryesore lidhen me konsumin e energjisë elektrike, përdorimin e ujit dhe kostot shtesë për banorët.

Në një deklaratë zyrtare, OpenAI prezantoi një sërë angazhimesh të reja përmes të ashtuquajturës “Marrëveshja e Re Kombëtare e Komunitetit”, që synon të rrisë transparencën dhe të adresojë shqetësimet e komuniteteve ku ndërtohen këto objekte.

Sipas marrëveshjes, kompania zotohet të mbulojë plotësisht kostot e energjisë elektrike dhe infrastrukturës përkatëse për qendrat e ardhshme të të dhënave që zotëron dhe operon. Qëllimi është të shmanget transferimi i kostove shtesë te familjet dhe bizneset që ndodhen pranë këtyre objekteve.

Një tjetër angazhim lidhet me transparencën mjedisore. OpenAI deklaroi se do të publikojë të dhëna mbi konsumin e energjisë elektrike dhe ujit, do të hartojë plane për menaxhimin e burimeve ujore, si dhe do të bëjë publike planet e ndërtimit dhe vlerësimet për ndotjen akustike.

Kompania theksoi gjithashtu se nuk do të kërkojë më nga zyrtarët publikë nënshkrimin e marrëveshjeve të konfidencialitetit, duke përjashtuar vetëm rastet që lidhen me sigurinë, sekretet tregtare dhe informacionin e ndjeshëm komercial.

Paralelisht, OpenAI prezantoi edhe një plan politikash drejtuar ligjvënësve amerikanë, duke kërkuar vendosjen e rregullave më të qarta për zhvilluesit e qendrave të të dhënave.

Propozimet përfshijnë detyrimin për të publikuar ndikimin mjedisor të projekteve, mbulimin e plotë të kostove të infrastrukturës dhe përfshirjen e komuniteteve lokale në proceset e planifikimit dhe vendimmarrjes.

Me këto angazhime, OpenAI synon t’u përgjigjet kritikave në rritje ndaj zgjerimit të infrastrukturës së inteligjencës artificiale, duke vendosur në qendër transparencën, përgjegjësinë mjedisore dhe marrëdhëniet me komunitetet lokale.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu