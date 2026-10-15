«Kinaare» i Kirti Kulhari-t mban premierën në Festivalin e Dharamshala-s: debutimi i saj si producente
Filmi familjar i vëllezërve Akbar dhe Azam Quadri, me Kulhari-n në rolin kryesor të Amina-s, shfaqet për herë të parë në edicionin e 15-të të festivalit, që mbahet nga 29 tetori deri më 1 nëntor.
Aktorja indiane Kirti Kulhari do ta prezantojë filmin «Kinaare» në premierë në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Dharamshala, siç njofton The Hollywood Reporter India. Vepra shënon debutimin e saj si producente, nën siglën e kompanisë së saj Kintsukuroi Films, me Abhishek Koka-n dhe Maansi Guptey-n si bashkëproducentë.
Filmi, i shkruar dhe i drejtuar nga vëllezërit Akbar dhe Azam Quadri, rrëfen historinë e Amina-s, një gruaje të pamartuar në një fshat pranë Delhit, e cila ia kushton jetën kujdesit për prindërit e saj të moshuar. Rutina e saj ndryshon kur kushëriri i saj Azam e viziton pas 15 vitesh, duke rihapur plagë të vjetra familjare dhe duke e çuar drejt pajtimit me të kaluarën.
Në kast, përkrah Kulhari-t në rolin kryesor, janë Rajeev Siddhartha në rolin e Azam-it, Alka Amin dhe Ravi Taneja. Sipas The Hollywood Reporter India, aktorja ka shpjeguar se e ka zgjedhur këtë projekt si debutim prodhimi sepse dëshiron të tregojë histori që e bëjnë publikun të ndalet e të reflektojë, përtej logjikës së suksesit tregtar. Ekipi teknik përfshin drejtorin e fotografisë Arjun Sundaram, kompozitorin Mohan Kannan, montazhierin Bakul Matiyani dhe dizajnuesin e zërit Sanjay Chaturvedi.
Edicioni i 15-të i Festivalit të Dharamshala-s mbahet nga 29 tetori deri më 1 nëntor në Tibetan Children’s Village në Dharamshala-n e Epërme, në shtetin Himachal Pradesh, ndërsa programi online vijon nga 2 deri më 9 nëntor.
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