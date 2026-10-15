«The Hole» i Kim Jee-woon me Theo James dhe Hoyeon merr datën e premierës: 25 qershor 2027 në kinema
Thrilleri psikologjik i regjisorit koreanojugor, i bazuar në romanin bestseller të Pyun Hye-young, do të dalë në kinema nga Orion Pictures më 25 qershor 2027, me Theo James, Hoyeon, Yeom Hye-ran dhe Christian Slater në kast.
Thrilleri psikologjik «The Hole» i regjisorit koreanojugor Kim Jee-woon e ka tashmë datën e premierës në kinema: 25 qershor 2027. Data u caktua nga Orion Pictures, etiketa e specializuar e Amazon MGM Studios, siç njofton ComingSoon, duke iu referuar raportimit ekskluziv të The Hollywood Reporter.
Në qendër të filmit është Owen, një profesor amerikan që jeton në Korenë e Jugut dhe interpretohet nga Theo James. Pas vdekjes së bashkëshortes në një aksident automobilistik, për të kujdeset vjehrra e tij koreane, e cila gradualisht zbulon sekrete për martesën dhe të shkuarën e tij. Historia zhvillohet mes Seulit dhe Berkeley-t në Kaliforni dhe merr formën e një thrileri të tensionuar familjar.
Kasti bashkon emra ndërkombëtarë: përkrah James interpretojnë Hoyeon, e njohur botërisht nga «Squid Game», aktorja koreane Yeom Hye-ran dhe Christian Slater. Skenarin e ka shkruar Christopher Chen, duke përshtatur romanin bestseller koreanojugor të vitit 2016 me të njëjtin titull të autores Pyun Hye-young.
Filmi prodhohet nga Anthology Studios, K Period Media dhe Esmail Corp, ndërsa Department M dhe Medan marrin pjesë në financim dhe në prodhimin ekzekutiv. «The Hole» shënon projektin e ri në anglisht të Kim Jee-woon, regjisorit të «Cobweb», «The Age of Shadows» dhe filmit hollivudian «The Last Stand» me Arnold Schwarzenegger.
Data 25 qershor 2027 e vendos filmin në zemër të sezonit veror dhe në të njëjtën ditë me prequel-in ende pa titull të «Ocean’s Eleven» të Warner Bros., me Bradley Cooper. Për Theo James, roli vjen ndërsa ai kryeson serialin e Netflix-it «The Gentlemen», i cili pritet të rikthehet me sezonin e tretë.
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