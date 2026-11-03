Tiranë 14°C · Pjesërisht vranët 03 Nëntor 2026
S&P 500 7,541 ▼0.51%
DOW 51,984 ▲0.41%
NASDAQ 25,164 ▼1.07%
NAFTA 97.52 ▲1.1%
ARI 3,946 ▼0.6%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650 EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650
₿ CRYPTO
BTC $77,412 ▼ -0.36% ETH $2,282 ▲ +0% XRP $1.2808 ▲ +2.53% SOL $92.8900 ▼ -1.04%
S&P 500 7,541 ▼0.51 % DOW 51,984 ▲0.41 % NASDAQ 25,164 ▼1.07 % NAFTA 97.52 ▲1.1 % ARI 3,946 ▼0.6 % S&P 500 7,541 ▼0.51 % DOW 51,984 ▲0.41 % NASDAQ 25,164 ▼1.07 % NAFTA 97.52 ▲1.1 % ARI 3,946 ▼0.6 %
EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650 EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650
03 Nën 2026
Breaking
“Dhuna në protestë jo nga populli, por nga një grup i vogël”- Rama debaton me gazetaren: Po më provokoni? Unë do e lë Arkivi i filmit sjell listën e 11 filmave më të gjatë të Kinostudios Elefantët ndikojnë në ekosistem edhe pas vdekjes, gjurmët e tyre zgjasin deri në 8 vjet Shitjet e Taco Bell bien më shumë se pritej pas shpërthimit të ciklosporiazës, Yum Brands mbyll shitjen e Pizza Hut Women’s Nations League 2027/ Shqipëria në grupin B1, kundër Serbisë, Belgjikës dhe Rumanisë
Menu
Bota

KINEMA – Dustin Hoffman: Xhirimi i filmit “I diplomuari” ishte një përvojë e tmerrshme, pavarësisht se ndryshoi jetën time

· 2 min lexim
ishte një përvojë e

LOS ANXHELES, 3 nëntor /ATSH-ANSA/ – Aktori amerikan Dustin Hoffman ka rrëfyer vështirësitë dhe pasiguritë që përjetoi gjatë xhirimeve të filmit “I diplomuari” (The Graduate, 1967), një prej roleve që ndryshoi jetën dhe karrierën e tij.

Në një ese të botuar në revistën “The New Yorker”, aktori, i cili është pothuajse 89 vjeç, tregon se gjatë xhirimeve ndihej i papërshtatshëm për rolin e Benjamin Braddock, personazhit kryesor të filmit me regji të Mike Nichols.

“U ndjeva menjëherë në siklet dhe i padenjë. Isha aty duke luajtur rolin kryesor në një film të Mike Nichols, i cili në atë kohë ishte regjisori më i kërkuar, por mendoja se nuk kisha asnjë të drejtë të isha aty”, shkruan Hoffman.

“Xhirimi i filmit që ndryshoi jetën time ishte një përvojë e tmerrshme”, shton ai, duke treguar se kishte frikë se regjisori ishte i pakënaqur me të, ose sepse po gabonte gjatë interpretimit, ose sepse kishte kuptuar se kishte bërë një zgjedhje të gabuar për aktorin kryesor.

Hoffman rrëfen se pasiguritë e tij nisën që në momentin kur agjenti i tij i tregoi se Nichols ishte i interesuar për ta përzgjedhur në film. Aktori fillimisht nuk dëshironte as të merrte pjesë në audicion, pasi mendonte se nuk i përshtatej aspak personazhit të Benjamin Braddock, bazuar në romanin e Charles Webb që po përshtatej për ekranin.

Ai shprehte gjithashtu dyshime për pamjen e tij, duke pyetur veten se si mund të përzgjidhej një aktor me tipare kaq etnike për të interpretuar një personazh që përfaqësonte stereotipin e një amerikani të bardhë, protestant dhe nga shtresat e privilegjuara të shoqërisë (WASP).

Në esenë e tij, aktori përshkruan edhe marrëdhënien e vështirë me regjisorin gjatë xhirimeve. Sipas tij, Nichols shpesh shfaqej i irrituar dhe kishte një sjellje krejt të ndryshme nga ajo që tregonte gjatë provave, duke e bërë Hoffman të mendonte vazhdimisht se mund të largohej nga projekti.

Aktori tregon edhe një episod gjatë xhirimit të një skene me aktoren Katharine Ross, e cila duhej ta godiste me shuplakë. Regjisori kërkoi 27 përsëritje të skenës, duke bërë që Hoffman të merrte 27 shuplaka. Megjithatë, në fund, skena nuk u përfshi fare në versionin përfundimtar të filmit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu