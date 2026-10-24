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Konflikti SHBA - Iran

Koalicioni rrëzon dy raketa balistike të Huthi-ve drejt Taifit dhe Yanbu-së, alarme të shkurtra në Mekë dhe Jeddah

Mbrojtja Civile e Arabisë Saudite lëshoi të shtunën paralajmërime për rrezik të mundshëm në Mekë, Jeddah, Taif dhe Yanbu, ndërsa koalicioni i drejtuar nga Riadi njoftoi se dy raketat balistike të Huthi-ve u interceptuan dhe u shkatërruan; rreth dhjetë minuta më vonë autoritetet njoftuan se rreziku kishte kaluar.

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Lëshimi i një rakete interceptuese Patriot (Foto: Wikimedia Commons)

Koalicioni ushtarak i drejtuar nga Arabia Saudite njoftoi se mbrojtja ajrore shkatërroi dy raketa balistike të lëshuara nga Huthi-t e Jemenit drejt qyteteve Taif dhe Yanbu, në perëndim të mbretërisë, sipas raportimit të medias izraelite Walla. Interceptimi është zhvillimi më i ri në valën e sulmeve ndërkufitare që grupi i mbështetur nga Irani ka intensifikuar gjatë tetorit kundër territorit saudit.

Paralelisht, Mbrojtja Civile saudite lëshoi për pak kohë alarme për rrezik të mundshëm në qytetin e shenjtë të Mekës, në Jeddah — qyteti i dytë më i madh i vendit — si dhe në Taif dhe në portin e Yanbu-së në Detin e Kuq, siç njofton Reuters. Sipas të njëjtit burim, shërbimi njoftoi rreth dhjetë minuta më vonë se rreziku kishte kaluar.

Gjatë alarmeve, banorët u udhëzuan të drejtoheshin te vendi më i afërt i sigurt, ndërsa agjencia përsëriti paralajmërimin ligjor kundër shpërndarjes së imazheve apo informacioneve që lidhen me kundërmasat ndaj raketave dhe dronëve, siç raporton agjencia AFP. Të gjitha alarmet u tërhoqën pak minuta pas lëshimit të tyre.

Sulmi i së shtunës drejt perëndimit të vendit vjen vetëm pak orë pas interceptimit të një rakete tjetër balistike të Huthi-ve që synonte kryeqytetin Riad dhe të një droni në Provincën Lindore, episode që dëshmojnë se fushata e grupit jemenas po shtrihet njëkohësisht në disa rajone të mbretërisë. Yanbu është një nga portet kryesore saudite të eksportit të naftës në Detin e Kuq, ndaj çdo kërcënim ndaj tij ndiqet me vëmendje edhe nga tregjet e energjisë.

Arabia Saudite është nën sulme të përsëritura të Huthi-ve prej javësh, përfshirë goditjen e aeroportit ndërkombëtar të Riadit në fillim të muajit, sulmi më vdekjeprurës në vend prej vitesh. Teherani ka mohuar përfshirjen në sulmet e Huthi-ve, pasi Riadi e ka akuzuar Iranin se e ka nxitur grupin të përshkallëzojë fushatën kundër mbretërisë.

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