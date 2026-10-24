Valë e dendur bombardimesh izraelite në Libanin jugor, goditen Khiam dhe disa fshatra kufitare
Agjencia zyrtare libaneze e lajmeve raportoi sulme të reja izraelite në qytezën jugore Khiam dhe granatime me ndërprerje në disa fshatra të Libanit jugor, mes tensioneve të vazhdueshme përgjatë kufirit.
Izraeli kreu një valë të dendur bombardimesh në Libanin jugor të premten në mbrëmje, siç njofton Al Jazeera, duke cituar Agjencinë Kombëtare të Lajmeve të Libanit.
Sipas agjencisë zyrtare libaneze, sulmet shënjestruan qytezën Khiam në jug të vendit, ndërsa granatime me ndërprerje u raportuan edhe në Zawtar al-Sharqiyah dhe Mayfadoun, si dhe në fshatrat Barashit, Majdal Zoun dhe Qantara.
Deri në këto momente nuk janë raportuar viktima nga kjo valë goditjesh dhe ushtria izraelite nuk ka dhënë ende një deklaratë për sulmet e mbrëmjes.
Fronti i Libanit jugor mbetet një nga vatrat aktive të luftës rajonale që shoqëron konfliktin SHBA–Iran, me goditje pothuajse të përditshme përgjatë vijës kufitare, ndërsa përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve në rajon nuk kanë dhënë ende rezultat.
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