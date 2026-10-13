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Konflikti SHBA - Iran

Koalicioni saudit konfirmon goditjen e objektivave jetike të Huthi-t në Sanaa, Hodeidah dhe Dhamar

Zëdhënësi i koalicionit tha se u goditën stacioni qendror i karburantit në Sanaa dhe depot në tri qytete, ndërsa pala e Huthi-t njoftoi dy civilë të vrarë nga bombardimi i një objekti nafte në Ras Isa, pranë Hodeidah-s.

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Qyteti i vjetër i Sanaa-s, kryeqyteti i Jemenit i kontrolluar nga Huthi-t. (Foto: Rod Waddington / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0)

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite konfirmoi të martën në mbrëmje se ka goditur ato që i quajti objektiva jetike të Huthi-t në Jemen. Siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj live, zëdhënësi i koalicionit tha se sulmet goditën stacionin qendror në Sanaa dhe depot e karburantit në Hodeidah, Sanaa dhe Dhamar, me qëllim pakësimin e aftësive të Huthi-t që, sipas tij, kërcënojnë Arabinë Saudite, Jemenin dhe rrugët detare në jug të Detit të Kuq.

Nga pala tjetër, ministria e Shëndetësisë e lidhur me Huthi-t njoftoi se bombardimi saudit i një objekti të kompanisë së naftës në Ras Isa, pranë Hodeidah-s, vrau dy civilë dhe plagosi dy të tjerë. Për këtë pretendim nuk pati reagim të menjëhershëm nga pala saudite në raportimet e deritanishme.

Konfirmimi i koalicionit vjen pas një dite sulmesh të njëpasnjëshme: pasdite koalicioni kishte urdhëruar evakuimin e zonës pranë stacionit të naftës al-Sabaha në periferi të Sanaa-s dhe më pas u raportuan shpërthime në atë objekt. Huthi-t kishin kërcënuar me përgjigje “të ashpër dhe të dhimbshme”, duke përmendur si objektiva të mundshme selinë e Aramco-s në Dhahran dhe një rafineri në Riad.

Përshkallëzimi pason sulmin me raketë balistike të së shtunës ndaj aeroportit ndërkombëtar të Riadit, ku u vranë 13 persona — sulmi më vdekjeprurës në territorin saudit në një dekadë — dhe një javë sulmesh të Huthi-t ndaj aeroporteve saudite. Arabia Saudite ka rinisur fushatën ushtarake në mbështetje të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të Jemenit, pas përparimit të befasishëm të Huthi-t muajin e kaluar drejt Ngushticës Bab al-Mandeb.

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