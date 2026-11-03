Koçiu: 81 tentativa sulmesh kibernetike në minutë, 32 milionë në 9 muaj! Gjysma shënjestrojnë infrastrukturën kritike
Zëvendëskryeministrja Albana Koçiu ka bërë të ditur shifrat e sulmeve kibernetike ndaj infrastrukturave digjitale të Shqipërisë, duke deklaruar se gjatë nëntë muajve të parë të këtij viti janë regjistruar rreth 32 milionë tentativa sulmesh, me një mesatare prej 81 tentativash në minutë. Gjatë fjalës së mbajtur në Konferencën Kombëtare për Sigurinë Kibernetike, Koçiu theksoi rëndësinë e mbrojtjes së sistemeve digjitale, duke nënvizuar se siguria kibernetike nuk lidhet vetëm me teknologjinë, por edhe me funksionimin e shtetit dhe sigurinë e qytetarëve.
“81 tentativa sulmesh kibernetike në minutë. Ky është ritmi mesatar me të cilin janë përballur infrastrukturat tona digjitale në 9 muajt e parë të këtij viti. 81 tentativa në minutë, pothuajse 32 milionë në 9 muaj. Çfarë do të ndodhte nëse 1 prej këtyre sulmeve do të kishte sukses, nëse qytetarët nuk do të merrnin shërbimet publike, nëse do të cenoheshin sistemet kritike apo të dhënat personale të mijëra njerëzve? E paimagjinueshme. Sepse siguria kibernetike nuk është thjesht çështje kompjuterash, serverash apo teknologjie, por çështje e funksionimit të shtetit, çështje e sigurisë së qytetarëve dhe besimit”, deklaroi Koçiu.
Duke u ndalur te sulmi kibernetik i vitit 2022 ndaj Shqipërisë, për të cilin autoritetet shqiptare kanë fajësuar Iranin, zëvendëskryeministrja tha se ai shërbeu si një pikë kthese për mënyrën se si vendi e trajton sigurinë digjitale.
“Shqipëria në 2022 pësoi një sulm kibernetik nga Irani ndaj infrastrukturës digjitale, që tregoi se një vend mund të goditet rëndë pa kaluar asnjë ushtar në kufi, se një sulm ndaj sistemeve digjitale mund të synojë të njëjtin rezultat si një sulm ndaj infrastrukturës fizike, të pengojë funksionimin e shtetit dhe të cenojë besimin e qytetarëve te institucionet. Nga ana tjetër, ajo goditje ishte dhe pikë kthese, na detyroi të vepronim më shpejt, të investonim më shumë dhe ta trajtonim sigurinë kibernetike si përparësi të sigurisë kombëtare. Sot kemi një sistem mbrojtjeje më të fortë dhe institucione shumë më të përgatitura”, u shpreh ajo.
Koçiu bëri të ditur gjithashtu se rreth gjysma e 32 milionë tentativave të sulmeve të evidentuara gjatë nëntë muajve kanë pasur si objektiv të drejtpërdrejtë infrastrukturat kritike. Sa i përket incidenteve kibernetike, ajo prezantoi edhe të dhënat krahasuese, sipas të cilave gjatë vitit të kaluar janë evidentuar 51 incidente, ndërsa nga janari deri në shtator të këtij viti janë regjistruar 25.
“Nga 32 milionë tentative sulmesh gjatë 9 muajve, gjysma kanë synuar drejtpërdrejtë infrastrukturat kritike. Gjatë vitit të kaluar u evidentuar 51 incidente kibernetike ndërsa nga janari në shtator të këtij viti u evidentuan 25“, tha Koçiu.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.