Kokoreç — delikatesa ballkanike e pjekur në skarë me erëza
Kokoreçi, delikatesa e famshme e rrugëve të Stambollit dhe Selanikut, përgatitet nga zorrëza dhe pjesë të brendshme qengji të mbështjella në hell dhe të pjekura në skarë, të servirura në bukë të ngrohtë me domate dhe speca.
Përbërësit (6–8 porcione)
- 1 kg zorrëza qengji, të pastruara mirë
- 500 g pjesë të brendshme qengji (mëlçi, zemër, mushkëri)
- 100 g dhjam qengji (për mbulim)
- 2 lugë gjelle vaj ulliri
- 2 lugë çaji spec i kuq djegës (pul biber)
- 1 lugë çaji rigon i thatë
- 1 lugë çaji qimnon i bluar
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- 2 domate të mëdha, të prera në kubikë të vegjël
- 1 qepë e kuqe, e prerë hollë
- 2 speca jeshilë të ëmbël, të prerë në copa
- Bukë pite ose bukë e ngrohtë për servirje
Hapat e përgatitjes
- Lani dhe pastroni me kujdes zorrëzat e qengjit në ujë të ftohtë me uthull, disa herë, derisa të jenë plotësisht të pastra. Thajini me letër kuzhine.
- Pritini pjesët e brendshme (mëlçi, zemër, mushkëri) në copa të vogla, erëzojini me kripë, piper, qimnon dhe rigon.
- Mbështillni copat e mishit me dhjamin dhe pastaj me zorrëzat, duke i vënë fort në hell metalik, në formë cilindrike kompakte.
- Ngrohni skarën në zjarr mesatar. Pjekni kokoreçin rreth 60–75 minuta, duke e kthyer hellin shpesh nga të gjitha anët, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë dhe krokante.
- Hiqeni hellin, priteni kokoreçin në copa të vogla me thikë të mprehtë dhe hidhni sipër specin e kuq djegës, rigonin dhe pak vaj ulliri.
- Servireni menjëherë në bukë pite të ngrohtë, me domate, qepë dhe speca jeshilë si garniturë.
Koha: Përgatitja 40 minuta • Gatimi 60–75 minuta • Porcione: 6–8
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