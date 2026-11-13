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Sporti

Kompania ajrore dhuratë udhëtuesve fanellën retro të Greqisë që fitoi “Euro 2004”

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Kompania ajrore dhuratë udhëtuesve fanellën retro të Greqisë që fitoi “Euro 2004”

Plot 22 vite më vonë Adidas ka rihedhur në shitje fanellën me të cilën Greqia bëri ëndrrën realitet duke fituar Euro 2004. Kompania gjëermane e veshjeve sportive, e cila është sponsore teknike e kombëtares helene të futbollit, ka ripropozuar fanellën me të cilën Greqia arriti të surprizonte në turneun e mbajtur në Portugali.

Të gjithë pasagjerët e fluturimit A3720 të cilët u nisën nga Athina me destinacion Lisbonën kur u futën në avion gjetën një surprizë që i priste në sediljet respektive pasi Adidas dhe kombëtarja greke e futbollit u kishte dhuruar një fanellë. A.V.

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