Lëvizte me taksi i armatosur me pistoletë, arrestohet 30-vjeçari në Tiranë, në pranga edhe pasagjeri
Operacioni "Taksimetri" i Komisariatit Nr. 2 ndaloi në rrugën "Sami Frashëri" taksinë që vinte nga Kruja; 30-vjeçari Petrit Shima u kap me pistoletë pa leje, ndërsa pasagjeri 25-vjeçar Redion Hymeri u arrestua për moskallëzim krimi.
Policia e Tiranës, përmes Komisariatit të Policisë Nr. 2, ka finalizuar operacionin e koduar “Taksimetri”, siç njofton BalkanWeb, pas ndalimit të një taksie që po udhëtonte nga Kruja drejt kryeqytetit.
Sipas njoftimit të policisë, taksia u ndalua në rrugën “Sami Frashëri” në Tiranë, ku gjatë kontrollit u zbulua se një nga personat që udhëtonte me të mbante armë zjarri pa leje. Shqiptarja.com raporton gjithashtu se kontrolli u krye në kuadër të operacionit policor të zhvilluar nga Komisariati Nr. 2.
Petrit Shima, 30 vjeç, banues në Thumanë, u kap në flagrancë me një pistoletë me municion luftarak, për të cilën BalkanWeb saktëson se kishte 15 fishekë. Ai akuzohet për mbajtje pa leje dhe prodhim të paligjshëm të armëve, armëve shpërthyese dhe municionit.
Edhe pasagjeri i taksisë, Redion Hymeri, 25 vjeç, gjithashtu banues në Thumanë, u arrestua. Ai dyshohet për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”, pasi, sipas policisë, kishte dijeni për armën e zjarrit që mbante Shima, por nuk e kishte kallëzuar atë.
Të dy të arrestuarit rezultojnë me precedentë penalë. Gjatë shoqërimit dhe veprimeve procedurale, ata kundërshtuan me dhunë punonjësit e policisë, i goditën ata dhe dëmtuan ambientet e dhomës së shoqërimit në komisariat.
Materialet procedurale për të dy rastet iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme. Deri në një vendim të formës së prerë nga gjykata, të dy personat prezumohen të pafajshëm.
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